У Каліфорнії попрощалися з колишньою нареченою Кличка: як пройшла церемонія (фото)

У Малібу (Каліфорнія) попрощались з американською акторкою та колишньою нареченою Володимира Клича Гайден Панеттьєрі. Церемонія пройшла у суботу, 19 вересня.

Попрощатись з Гайден Панеттьєрі прийшло близько 150 людей. Серед них – Еван Росс, Періс Гілтон і Рубі Роуз. Про це повідомляє Page Six.

Як прощались з Гайден Панеттьєрі

Церемонія прощання зі знаменитістю відбулась у церкві біля моря, оскільки Гейден обожнювала океан та китів. Близькі та друзі акторки висвітлили її фото, де вона посміхалась на відпочинку.

Місце прощання прикрасили білими квітами, а перед церемонією у небо запустили білих голубів.

Прощання з Гайден Панеттьєрі Фото: Page Six Прощання з Гайден Панеттьєрі Фото: Page Six

Попрощатися з Гайден прийшли її близькі друзі та колеги. Зокрема, були помічені Еван Росс, Періс Гілтон, Рубі Роуз та Конні Бріттон.

Крім цього, під час прощання актор Чарльз Естен, який грав з Панеттьєрі у серіалі "Нешвілл", заспівав її улюблену пісню.

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Також на прощання прийшли інші актори "Нешвілла" — Ленон Стелла та Джонатан Джексон.

Цікаво, що на церемонії прощання не було мами Гайден — Леслі Фогель, а лише батько — Скіп Панеттьєрі. Також не прийшов її колишній бойфренд Браян Гікерсон та його син Зак Гікерсон, який знайшов актрису непритомною в день її смерті.

Еван Росс Фото: Page Six Конні Бріттон Фото: Page Six Рубі Роуз Фото: Page Six Актори на похороні Фото: Page Six Похорон акторки Гайден Панеттьєрі Фото: Page Six Похорон акторки Гайден Панеттьєрі Фото: Page Six

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Браяна Гікерсона — хлопця покійної акторки Гейден Панеттьєрі, з якою вони то розходилися, то мирилися, — закували в кайданки після сутички в ресторані в Південній Кароліні.

За інформацією інсайдера, Гайден Панеттьєрі страждала від "дійсно серйозних" проблем зі здоров'ям протягом місяців, що передували її смерті.

Крім цього, колишня дружина Віталія Кличка, Наталія Єгорова, відреагувала на смерть екснареченої його брата Володимира. Вона згадала, якою була голлівудська зірка в житті та показала теплі архівні кадри.