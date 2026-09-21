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У Каліфорнії попрощалися з колишньою нареченою Кличка: як пройшла церемонія (фото)

Гайден Панеттьєрі і Володимир Кличко
Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі | Фото: Getty Images

У Малібу (Каліфорнія) попрощались з американською акторкою та колишньою нареченою Володимира Клича Гайден Панеттьєрі. Церемонія пройшла у суботу, 19 вересня.

Попрощатись з Гайден Панеттьєрі прийшло близько 150 людей. Серед них – Еван Росс, Періс Гілтон і Рубі Роуз. Про це повідомляє Page Six.

Як прощались з Гайден Панеттьєрі

Церемонія прощання зі знаменитістю відбулась у церкві біля моря, оскільки Гейден обожнювала океан та китів. Близькі та друзі акторки висвітлили її фото, де вона посміхалась на відпочинку.

Місце прощання прикрасили білими квітами, а перед церемонією у небо запустили білих голубів.

У Малібу попрощались з Гайден Панеттьєрі
Прощання з Гайден Панеттьєрі
Фото: Page Six
У Малібу попрощались з Гайден Панеттьєрі
Прощання з Гайден Панеттьєрі
Фото: Page Six

Попрощатися з Гайден прийшли її близькі друзі та колеги. Зокрема, були помічені Еван Росс, Періс Гілтон, Рубі Роуз та Конні Бріттон.

Крім цього, під час прощання актор Чарльз Естен, який грав з Панеттьєрі у серіалі "Нешвілл", заспівав її улюблену пісню.

Видео дня

Також на прощання прийшли інші актори "Нешвілла" — Ленон Стелла та Джонатан Джексон.

Цікаво, що на церемонії прощання не було мами Гайден — Леслі Фогель, а лише батько — Скіп Панеттьєрі. Також не прийшов її колишній бойфренд Браян Гікерсон та його син Зак Гікерсон, який знайшов актрису непритомною в день її смерті.

Актор Еван Росс
Еван Росс
Фото: Page Six
Акторка Конні Бріттон
Конні Бріттон
Фото: Page Six
Акторка Рубі Роуз
Рубі Роуз
Фото: Page Six
Церемонія прощання з Гайден Панеттьєрі
Актори на похороні
Фото: Page Six
Церемонія прощання з Гайден Панеттьєрі
Похорон акторки Гайден Панеттьєрі
Фото: Page Six
Церемонія прощання з Гайден Панеттьєрі
Похорон акторки Гайден Панеттьєрі
Фото: Page Six
Актор Еван Росс
Акторка Конні Бріттон
Акторка Рубі Роуз
Церемонія прощання з Гайден Панеттьєрі
Церемонія прощання з Гайден Панеттьєрі
Церемонія прощання з Гайден Панеттьєрі

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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