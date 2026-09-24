На месте смерти бывшей невесты Кличко обнаружили наркотики, — СМИ
Когда в августе было обнаружено тело Хайден Панеттьери, на месте происшествия нашли наркотики и принадлежности для их употребления.
Согласно отчету судебно-медицинского эксперта округа Гринвилл, полученному изданием Page Six, на столе рядом с ней были обнаружены спрессованные таблетки, содержащие фентанил, а также трубочка.
Новые подробности смерти Хайден Панеттьери
Кроме того, в футляре для солнцезащитных очков в чемодане актрисы обнаружили белый порошок.
Тело бывшей невесты Владимира Кличко, которое обнаружили на ковре перед диваном после прибытия официальных лиц, приобрело "темно-фиолетовый цвет", говорится в отчете.
На месте происшествия присутствовали её парень Брайан Хикерсон (с которым у неё были нестабильные отношения) и его брат Зак Хикерсон; они вводили препарат "Наркан" и проводили сердечно-легочную реанимацию. Один из них рассказал, что сначала Панеттьери нашли на раскладном диване.
Согласно отчету, она сидела "по-турецки", лицом вниз, и не реагировала на внешние раздражители.
Эта же личность также сообщила, что ранее уже вводила Панеттьери "Наркан" и что до своей трагической гибели актриса находилась в реабилитационном центре в Малибу (штат Калифорния) — она покинула его за несколько недель до смерти.
Её отец, Скип Панеттьери, поговорил по телефону с представителями властей и рассказал, что дочь много раз проходила реабилитацию, начиная с возраста чуть старше 20 лет.
В официальном отчете отмечалось, что Хайден скончалась в результате токсического воздействия фентанила и других веществ.
В итоге причиной смерти звезды сериала "Герои" признали несчастный случай.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- 19 сентября на прощание с Хайден Панеттьери собралось около 150 человек.
- По информации инсайдера, актриса страдала от "действительно серьёзных" проблем со здоровьем в течение нескольких месяцев, предшествовавших её смерти.
Стала известна официальная причина смерти голливудской звезды.