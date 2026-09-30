Родственники покойной Панеттьери сделали заявление о Кличко (фото)

Родственники Хайден Панеттьери поддерживают её бывшего жениха Владимира Кличко в его намерении получить юридическое право опеки над имуществом 11-летней дочери Кайи.

Источники, близкие к семье Панеттьери, сообщили изданию TMZ, что они благодарны украинскому боксёру за его юридические действия, направленные на обеспечение наследства Панеттьери для их дочери.

Родственники Панеттьери высказались о Кличко

"Владимир — замечательный отец", — отметили источники, добавив, что рассматривают его недавние действия в суде Калифорнии как "юридическую формальность".

Соответствующее ходатайство было подано примерно через шесть недель после смерти Панеттьери 16 августа; по данным властей, причиной смерти стала случайная передозировка, в частности фентанилом.

Кличко получил полную юридическую опеку над Кайей в 2018 году, когда звезда сериала "Герои" боролась с послеродовой депрессией; сейчас он проживает с дочерью в Украине.

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В документе, поданном в суд округа Лос-Анджелес, Кличко отметил: "Хотя Кайя не является резидентом Калифорнии, этот суд обладает юрисдикцией в отношении опеки над имуществом Кайи, поскольку она, как наследница, имеет право на все активы, подлежащие процедуре оформления наследства Хайден в Калифорнии".

Хайден Панеттьери с дочерью Фото: соцсети

Что сделал Кличко

Кличко сообщил суду, что Панеттьери наняла охранную фирму, которая заменила замки в её доме.

По словам боксёра, актриса пошла на эти меры из-за "документально подтверждённых опасений, что постороннее лицо получило несанкционированный доступ к имуществу Хайден" (самого человека он не назвал).

Кличко добавил, что "контейнеры для хранения, в которых находилась дизайнерская одежда и аксессуары, использовавшиеся для публичных выходов, были перемещены в целях безопасности".

Олимпийский чемпион заявил суду, что назначение его опекуном было "неотложным и крайне важным шагом", поскольку это обеспечило бы ему единоличный доступ к вещам покойной звезды с целью сохранения активов для их дочери.

Хайден Панеттьери с дочерью Фото: соцсети

Часть вещей Панеттьери была изъята правоохранительными органами в рамках расследования обстоятельств её смерти, однако не было назначено ни одного лица, которое бы контролировало этот процесс и отвечало за учет всего имущества.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

На месте смерти бывшей невесты Кличко нашли наркотики.

Бойфренд Хайден Панеттьери сделал заявление через месяц после смерти актрисы.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, как прошли похороны актрисы.