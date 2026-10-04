После смерти бывшей Кличко пропало ее кольцо за $500 тысяч (фото)

Помолвочное кольцо Хайден Панеттьери, которое ей подарил бывший жених Владимир Кличко, исчезло за несколько дней до её внезапной смерти в возрасте 36 лет.

Покойная актриса оставила себе это ценное украшение после расторжения помолвки с Кличко в 2018 году. Об этом пишет Us.

Пропало кольцо Хайден Панеттьери

Через несколько недель после того, как звезда скончалась от случайной передозировки 16 августа, её близкие так и не смогли найти кольцо; они полагают, что его украли.

"Обручальное кольцо Хайден от Владимира, которое она хранила всё это время, исчезло", — говорит источник.

Друзья и родственники полагают, что кто-то из тех, кто находился рядом с актрисой в последние дни, похитил его, когда сдавал вещи в ломбард.

Кольцо Хайден Панеттьери Фото: Wireimage

Панеттьери и Кличко, чьи отношения с перерывами продолжались с 2009 года, воспитывали общую дочь Кайю, которой сейчас 11 лет.

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Кольцо бренда Montblanc, стоимость которого оценивается в 500 000 долларов, было создано при непосредственном участии самой Панеттьери.

"Они сделали для меня замечательную книгу с множеством эскизов, — вспоминала она в интервью E! News в 2013 году. — Я постепенно делилась с ними своими идеями, мы вносили коррективы, и в конце концов замысел воплотился в жизнь".

Это уникальное украшение отличалось центральным бриллиантом огранки "изумруд" и оправой, расходящейся у основания камня.

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко Фото: Wireimage

Умерла Хайден Панеттьери

Актриса скончалась в результате остановки сердца после передозировки в Южной Каролине, где она остановилась в арендованной через Airbnb квартире вместе со своим парнем, 37-летним Брайаном Хикерсоном и его братом, 38-летним Заком Хикерсоном.

Как ранее сообщало издание TMZ, на матрасе в апартаментах, где остановилась актриса, нашли "Наркан" — назальный спрей, используемый для устранения последствий передозировки опиоидами.

Узнав о смерти Хайден Кличко почтил память своей бывшей невесты в Instagram.

"Известие о трагической смерти Хайден глубоко опечалило меня. Она ушла из жизни слишком рано. Хотя Хайден больше не была моей партнершей, она оставалась важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Кайи", — написал украинский боксер.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Родственники Хайден Панеттьери поддерживают её бывшего жениха Владимира Кличко в его намерении получить юридическое право опеки над имуществом 11-летней дочери Кайи.

Бойфренд Хайден сделал заявление через месяц после смерти актрисы.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, как прошли похороны актрисы.