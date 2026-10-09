Кличко получил право опеки над имуществом экс-невесты: о каких суммах речь
Украинскому боксеру Владимиру Кличко официально разрешили обеспечить сохранность наследства его покойной бывшей невесты, голливудской актрисы Хайден Панеттьери, для их дочери Кайи.
Накануне суд в Калифорнии предоставил украинцу право временно опекать финансовые интересы 11-летнего ребенка. Об этом пишет People.
Кличко получил право опеки над имуществом Панеттьери
После смерти Хайден её единственной наследницей стала 11-летняя Кайя — дочь актрисы и боксёра. Ей предстоит унаследовать примерно 6 миллионов долларов.
Кайя присутствовала на слушании по иску о наследстве — в формате видеосвязи. Она подтвердила, что сейчас живет с отцом.
Так, суд назначил Владимира Кличко временным опекуном над наследством. А следующее заседание состоится 7 декабря, и тогда присутствие Каи-Евдокии не будет обязательным.
Умерла Хайден Панеттьери
Голливудская актриса и бывшая невеста Кличко скончалась в результате остановки сердца после передозировки в Южной Каролине, где она остановилась в арендованном через Airbnb жилье вместе со своим парнем Брайаном Хикерсоном и его братом Заком.
Узнав о смерти Хайден, Кличко почтил память своей бывшей невесты в Instagram.
"Известие о трагической смерти Хайден глубоко опечалило меня. Она ушла из жизни слишком рано. Хотя Хайден больше не была моей партнершей, она оставалась важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Каи", — написал тогда украинский боксер.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Владимир Кличко заявил, что погасит налоговый долг покойной звезды в размере 30 000 долларов, чтобы защитить наследство их дочери Кайи.
- Пропало кольцо Хайден Паннеттьери, которое ей подарил Кличко: украшение стоило 500 тысяч долларов.
Кроме того, Фокус рассказывал о том, как прошли похороны актрисы.