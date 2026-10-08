Кличко погасит долг покойной невесты: о каких суммах идет речь (фото)

Бывший жених Хайден Панеттьери, Владимир Кличко, заявил, что погасит налоговую задолженность покойной звезды в размере 30 000 долларов, чтобы защитить наследство их дочери Кайи.

Боксер сообщил, что использует собственные средства для погашения значительного налогового долга покойной актрисы, чтобы предотвратить начисление штрафов на её наследство. Об этом пишет Daily Mail.

Кличко погасит долг Панеттьери

Хайден скончалась в возрасте 36 лет 16 августа в своём доме в Гринвилле, штат Южная Каролина, в результате "токсического воздействия" нескольких препаратов, в том числе фентанила. Её смерть была признана несчастным случаем.

У неё осталась дочь Кайя (11 лет), которая родилась во время девятилетнего романа актрисы с украинским боксёром Кличко.

В прошлом месяце, чтобы защитить наследство ребёнка — единственной наследницы состояния Панеттьери, оцениваемого в 6 миллионов долларов, — Кличко подал в суд в Лос-Анджелесе ходатайство о назначении его временным опекуном имущества своего единственного ребенка.

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В документе от 1 октября Кличко отмечает: он "осведомлен и считает, что срок подачи индивидуальных деклараций Панеттьери о доходах (штатных и федеральных) за 2025 год, с учетом отсрочки, истекает 15 октября 2026 года, а сумма задолженности по налогу на доход составляет примерно 30 000 долларов".

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко Фото: из открытых источников

Боксер опасается, что в случае несвоевременной подачи деклараций на наследство будут начислены "лишние проценты и штрафы за непредставление отчетности, что нанесет прямой финансовый ущерб Кайе — единственной наследнице Хайден (при отсутствии завещания)".

В документах Кличко заявляет, что "намерен внести собственные средства для уплаты причитающегося налога, а впоследствии будет добиваться возмещения".

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