Кличко погасить борг покійної нареченої: про які суми мова (фото)

Колишній наречений Гайден Панеттьєрі, Володимир Кличко, заявив, що сплатить податковий борг покійної зірки в розмірі 30 000 доларів, щоб захистити спадщину їхньої доньки Каї.

Боксер повідомив, що використає власні кошти для сплати значного податкового боргу покійної акторки, аби запобігти нарахуванню штрафів на її спадщину. Про це пише Daily Mail.

Кличко сплатить борг Панеттьєрі

Гайден померла у віці 36 років 16 серпня в будинку в Грінвіллі, штат Південна Кароліна, внаслідок "токсичної дії" кількох препаратів, зокрема фентанілу. Її смерть була визнана нещасним випадком.

У неї залишилася донька Кая (11 років), яка народилася під час дев'ятирічного роману акторки з українським боксером Кличком.

Минулого місяця, щоб захистити спадщину дитини — єдиної бенефіціарки статків Панеттьєрі, що оцінюються у 6 мільйонів доларів, — Кличко подав до суду в Лос-Анджелесі клопотання про призначення його тимчасовим опікуном майна своєї єдиної дитини.

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У документі від 1 жовтня Кличко зазначає: він "поінформований і вважає, що термін подання індивідуальних декларацій Панеттьєрі про доходи (штату та федеральних) за 2025 рік, з урахуванням відстрочки, спливає 15 жовтня 2026 року, а сума заборгованості з податку на дохід становить приблизно 30 000 доларів".

Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко Фото: з відкритих джерел

Боксер побоюється, що в разі несвоєчасного подання декларацій на спадщину будуть нараховані "зайві відсотки та штрафи за неподання звітності, що завдасть прямої фінансової шкоди Каї — єдиній спадкоємиці Гайден (за відсутності заповіту)".

У документах Кличко заявляє, що "має намір внести власні кошти для сплати належного податку, а згодом домагатиметься відшкодування".

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