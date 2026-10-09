11-річна донька Панеттьєрі та Кличка з'явилася у суді: як вона виглядала

Донька Гайден Панеттьєрі та Володимира Кличка – Кая – вкрай рідко з’являється на публіці. Днями вона показалась у суді разом із батьком.

8 жовтня 11-річна Кая взяла участь у судовому засіданні дистанційно разом із Володимиром Кличком. Про це пише People.

Донька Панеттьєрі та Кличка показалась у суді

За інформацією інсайдера, слухання у суді стосувалося питання опіки над майном Панеттьєрі. Кая ненадовго з’явилася у кадрі й відповіла судді, коли її попросили підтвердити особу та сказати, чи перебуває вона поруч із батьком.

Дівчинка була в білій футболці і з волоссям, зібраним назад. Вона відповідала на запитання судді спокійно та урівноважено.

На початку слухання адвокатка Кличка звернула увагу судді на додаткові повноваження, про які клопоче Володимир. Зокрема, йшлося про право звернутися до правоохоронних органів із проханням розпочати розслідування та сприяти поверненню майна акторки, яке, ймовірно, було незаконно привласнене.

Видео дня

Наприкінці засідання Кличку надали тимчасову опіку над майном Панеттьєрі. Суддя також зазначив, що присутність Каї на наступному слуханні, призначеному на 7 грудня, не є обов’язковою.

Донька Кличка та Панеттьєрі Фото: Скрін відео

Що відомо про стосунки Кличка та Панеттьєрі

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі познайомилися у 2008 році, а через п’ять років заручилися. У 2014 році у пари народилася донька Кая. У серпні 2018 року вони розійшлися.

Панеттьєрі померла 16 серпня цього року у віці 36 років. Її знайшли без ознак життя в будинку в Грінвіллі (штат Південна Кароліна). На місці трагедії виявили "Наркан" — назальний спрей, що використовується для усунення наслідків передозування опіоїдами. Наразі триває розслідування.

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Родичі Гайден Панеттьєрі підтримують її колишнього нареченого Володимира Кличка в його намірах отримати юридичне право опіки над майном 11-річної доньки Каї.

Володимир Кличко схвильований через викрадення усіх прикрас його екскоханої. На думку боксера, хтось із оточення здав аксесуари до ломбарду.

Крім того, колишній наречений Гайден Панеттьєрі заявив, що сплатить податковий борг покійної зірки в розмірі 30 000 доларів, щоб захистити спадщину їхньої доньки Каї.