Після смерті Панеттьєрі зникли її прикраси: занепокоєний Кличко звернувся до поліції

Колишній наречений Гайден Панеттьєрі – Володимир Кличко – схвильований через викрадення усіх прикрас його екскоханої. На думку боксера, хтось із оточення здав аксесуари до ломбарду.

За словами спортсмена, у ломбарді відмовляються відповідати на його запитання щодо викрадених прикрас Панеттьєрі. Про це пише TMZ.

Кличко стурбований викраденням прикрас Панеттьєрі

За інформацією джерела, Володимир Кличко вважає, що хтось із оточення акторки здав у ломбард частину її коштовних ювелірних прикрас. Він стверджує, що сам ломбард відмовився надати інформацію про конкретні аксесуари без офіційного запиту від правоохоронних органів.

У своїй заяві боксер висловив занепокоєння, що без втручання поліції прикраси можуть продати третім особам. Кличко подав ці документи в рамках процесу призначення його опікуном Каї — доньки, яку він має від Гайден, — зазначивши, що повернення майна акторки безпосередньо впливає на спадщину дитини.

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Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі Фото: Associated Press

Смерть Гайден Панеттьєрі – що відомо

Відома акторка померла внаслідок зупинки серця після передозування. На місці трагедії знайшли "Наркан" — назальний спрей, що використовується для усунення наслідків передозування опіоїдами.

Володимир Кличко відреагував на смерть Панеттьєрі. Він заявив, що акторка пішла із життя дуже рано.

"Хоча Гайден більше не була моєю партнеркою, вона залишалася важливою частиною мого життя та матір'ю нашої доньки Каї", — заявив боксер.

Володимир Кличко з Панеттьєрі та донькою Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Володимир Кличко терміново вжив юридичних заходів, побоюючись, що багатомільйонне майно акторки може опинитися у чужих руках після її смерті.

Родичі Гайден Панеттьєрі підтримують її колишнього нареченого Володимира Кличка в його намірах отримати юридичне право опіки над майном 11-річної доньки Каї.

Крім того, було офіційно оприлюднено причину смерті американської актриси Гайден Панеттьєрі, яка передчасно пішла з життя у віці 36 років.