После смерти Панеттьери пропали ее украшения: обеспокоенный Кличко обратился в полицию

Бывший жених Хайден Панеттьери — Владимир Кличко — взволнован из-за кражи всех украшений его бывшей возлюбленной. По мнению боксёра, кто-то из окружения сдал украшения в ломбард.

По словам спортсмена, в ломбарде отказываются отвечать на его вопросы о похищенных украшениях Панеттьери. Об этом пишет TMZ.

Кличко обеспокоен кражей украшений Панеттьери

По информации источника, Владимир Кличко считает, что кто-то из окружения актрисы сдал в ломбард часть её драгоценных ювелирных украшений. Он утверждает, что сам ломбард отказался предоставить информацию о конкретных украшениях без официального запроса со стороны правоохранительных органов.

В своём заявлении боксёр выразил обеспокоенность тем, что без вмешательства полиции украшения могут быть проданы третьим лицам. Кличко подал эти документы в рамках процесса назначения его опекуном Каи — дочери, которую он имеет от Хайден, — отметив, что возвращение имущества актрисы напрямую влияет на наследство ребенка.

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Владимир Кличко и Хайден Панеттьери Фото: Associated Press

Смерть Хайден Панеттьери — что известно

Известная актриса скончалась в результате остановки сердца после передозировки. На месте трагедии обнаружили "Наркан" — назальный спрей, используемый для устранения последствий передозировки опиоидами.

Владимир Кличко отреагировал на смерть Панеттьери. Он заявил, что актриса ушла из жизни слишком рано.

"Хотя Хайден больше не была моей партнершей, она оставалась важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Каи", — заявил боксер.

Владимир Кличко с Панеттьери и дочерью Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Владимир Кличко срочно принял юридические меры, опасаясь, что многомиллионное имущество актрисы может оказаться в чужих руках после её смерти.

Родственники Хайден Панеттьери поддерживают её бывшего жениха Владимира Кличко в его намерении получить юридическое право опеки над имуществом 11-летней дочери Каи.

Кроме того, была официально обнародована причина смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, которая преждевременно ушла из жизни в возрасте 36 лет.