Из-за опасений за имущество: Кличко подал заявление о временной опеке над дочерью после смерти Хайден Панеттьери

Бывший жених Хайден Панеттьери Владимир Кличко срочно принял юридические меры, опасаясь, что многомиллионное имущество актрисы может оказаться в чужих руках после её смерти.

На прошлой неделе Владимир Кличко подал в Лос-Анджелесе ходатайство о назначении его временным опекуном над имуществом 11-летней Каи — их общей с Хайден дочери. Девочка является единственной наследницей актрисы, сообщило издание Daily Mail.

Украинский боксер поспешно принял меры, чтобы защитить имущество бывшей невесты. По данным СМИ, её состояние оценивается в 6 миллионов долларов США. Кличко стремится к тому, чтобы после завершения расследования обстоятельств смерти Панеттьери её средства и вещи вернулись законной наследнице.

"Кая — гражданка США, проживающая за границей со своим отцом Владимиром. Гайден, гражданка США и жительница Калифорнии, скончалась 16 августа 2026 года, не оставив завещания. Хотя Кая не является жительницей Калифорнии, этот суд обладает юрисдикцией в отношении управления имуществом Каи, поскольку, как наследница, Кая имеет право на всю сумму активов, подлежащих управлению в рамках наследственного дела Хайден в Калифорнии", — говорится в заявлении, с которым ознакомились иностранные журналисты.

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Кличко хочет, чтобы имущество Панеттьери перешло к законной наследнице Фото: из открытых источников

Также в заявлении указано, что цель ходатайства — обеспечить, чтобы Владимир Кличко "мог получать, распоряжаться и владеть" активами покойной актрисы от имени их дочери. Боксер также заявил, что у него нет личного представителя для защиты интересов в деле о передаче наследства бывшей невесты.

Что грозит имуществу покойной актрисы

Кроме того, в заявлении упоминается, что перед смертью Панеттьери в её доме были приняты дополнительные меры безопасности из-за неизвестного лица. Отмечается, что этот человек якобы получил "несанкционированный доступ" к собственности Хайден.

Несмотря на принятые меры, Кличко в ходатайстве выразил опасение, что этот загадочный человек и в дальнейшем будет пытаться завладеть имуществом Гайден. Спортсмен также заявил, что некоторые предметы личного имущества, принадлежавшие Гайден, в частности ювелирные изделия, исчезли или до сих пор не были найдены.

"Некоторые предметы в настоящее время находятся под охраной правоохранительных органов в связи с продолжающимся расследованием. Крайне важно назначить администратора наследства Гайдена для инвентаризации пропавших активов и взаимодействия с правоохранительными органами", — призвал бывший жених Панеттьери.

В случае же, если суд отклонит ходатайство об опеке над Каей, многомиллионное имущество актрисы может быть утрачено, повреждено или растрачено.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

на месте смерти бывшей невесты Кличко нашли наркотики;

бойфренд Панеттьери сделал заявление через месяц после смерти актрисы.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, как прошли похороны Хайден Панеттьери.