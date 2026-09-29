Через страх за майно: Кличко подав заяву на тимчасову опіку над донькою після смерті Гайден Панеттьєрі

Колишній наречений Гайден Панеттьєрі Володимир Кличко терміново вжив юридичних заходів, побоюючись, що багатомільйонне майно акторки може опинитися у чужих руках після її смерті.

Минулого тижня Володимир Кличко подав у Лос-Анджелесі клопотання про призначення його тимчасовим опікуном над майном 11-річної Каї — їхньої спільної з Гайден доньки. Дівчинка є єдиною спадкоємицею акторки, повідомило видання Daily Mail.

Український боксер вдався до поспішних кроків, щоб захистити майно колишньої нареченої. За даними ЗМІ, її статки оцінюються у 6 мільйонів доларів США. Кличко прагне, щоб після завершення розслідування обставин смерті Панеттьєрі її кошти та речі повернулися до законної спадкоємиці.

"Кая є громадянкою США, яка проживає за кордоном зі своїм батьком Володимиром. Гайден, громадянка США та мешканка Каліфорнії, померла 16 серпня 2026 року, не залишивши заповіту. Хоча Кая не є мешканкою Каліфорнії, цей суд має юрисдикцію щодо опіки над майном Каї, оскільки, як спадкоємиця, Кая має право на всю суму активів, що підлягають спадковому управлінню у справі Гайден в Каліфорнії", — йдеться у заяві, з якою ознайомилися іноземні журналісти.

Видео дня

Кличко хоче, щоб майно Панеттьєрі перейшло до законної спадкоємиці Фото: з відкритих джерел

Також у заяві вказано, що мета клопотання — забезпечити, щоб Володимир Кличко "міг отримувати, управляти та утримувати" активами покійної акторки від імені їхньої доньки. Боксер заявив також, що не має особистого представника для захисту інтересів у справі передання спадку колишньої нареченої.

Що загрожує майну покійної акторки

Окрім того, у заяві згадано, що перед смертю Панеттьєрі в її будинку було вжито додаткових заходів безпеки через невідому особу. Зазначається, нібито ця людина отримала "несанкціонований доступ" до власності Гайден.

Попри вжиті заходи, Кличко у клопотанні висловив побоювання, що ця загадкова особа й надалі намагатиметься заволодіти майном Гайден. Спортсмен також заявив, що певні предмети особистого майна, що належали Гайден, зокрема ювелірні вироби, зникли або досі не були не знайдені.

"Деякі предмети наразі перебувають під охороною правоохоронних органів у зв’язку з тривалим розслідуванням. Вкрай важливо призначити адміністратора спадщини Гайден для інвентаризації зниклих активів та взаємодії з правоохоронними органами", — закликав колишній наречений Панеттьєрі.

У випадку ж, якщо суд відмовить у клопотанні та опіці над Каєю, багатомільйонне майно акторки може бути втрачене, пошкоджене або розтрачене.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

на місці смерті колишньої нареченої Кличка знайшли наркотики;

бойфренд Панеттьєрі зробив заяву через місяць після смерті акторки.

Також Фокус розповідав, як минув похорон Гайден Панеттьєрі.