11-летняя дочь Панеттьери и Кличко появилась в суде: как она выглядела

Дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко — Кая — крайне редко появляется на публике. На днях она появилась в суде вместе с отцом.

8 октября 11-летняя Кая приняла участие в судебном заседании в дистанционном режиме вместе с Владимиром Кличко. Об этом пишет People.

Дочь Панеттьери и Кличко появилась в суде

По информации инсайдера, судебное заседание касалось вопроса опеки над имуществом Панеттьери. Кая ненадолго появилась в кадре и ответила судье, когда её попросили подтвердить личность и сказать, находится ли она рядом с отцом.

Девочка была в белой футболке, а волосы у неё были зачесаны назад. Она отвечала на вопросы судьи спокойно и сдержанно.

В начале слушания адвокат Кличко обратила внимание судьи на дополнительные полномочия, о которых ходатайствует Владимир. В частности, речь шла о праве обратиться в правоохранительные органы с просьбой начать расследование и содействовать возврату имущества актрисы, которое, вероятно, было незаконно присвоено.

Видео дня

В конце заседания Кличко было предоставлено временное управление имуществом Панеттьери. Судья также отметил, что присутствие Каи на следующем заседании, назначенном на 7 декабря, не является обязательным.

Дочь Кличко и Панеттьери Фото: Скрин видео

Что известно об отношениях Кличко и Панеттьери

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери познакомились в 2008 году, а через пять лет обручились. В 2014 году у пары родилась дочь Кая. В августе 2018 года они расстались.

Панеттьери скончалась 16 августа этого года в возрасте 36 лет. Её обнаружили без признаков жизни в доме в Гринвилле (штат Южная Каролина). На месте трагедии обнаружили "Наркан" — назальный спрей, используемый для устранения последствий передозировки опиоидами. В настоящее время ведётся расследование.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Родственники Хайден Панеттьери поддерживают её бывшего жениха Владимира Кличко в его намерении получить юридическое право опеки над имуществом 11-летней дочери Каи.

Владимир Кличко взволнован из-за похищения всех украшений его бывшей возлюбленной. По мнению боксёра, кто-то из окружения сдал аксессуары в ломбард.

Кроме того, бывший жених Хайден Панеттьери заявил, что погасит налоговый долг покойной звезды в размере 30 000 долларов, чтобы защитить наследство их дочери Каи.