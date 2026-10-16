З'явився запис останніх хвилин життя екснареченої Кличка (відео)

У мережі оприлюднили аудіозапис дзвінка до служби 911, який демонструє останні хвилини життя голлівудської акторки Гайден Панеттьєрі. Її знайшли мертвою у Південній Кароліні, де вона зупинилася в орендованій квартирі разом з ексхлопцем Браяном Гікерсоном та його братом Заком.

Відповідний запис отримав телеканал ABC News. Після того, як колишню наречену Володимира Кличка знайшли без свідомості, рятувальники намагалися повернути її до життя.

Останні хвилини життя Панеттьєрі

У записі чути голос того, хто телефонує до служби 911. Він каже: "О боже… Ви робите серцево-легеневу реанімацію чи щось таке?".

За словами офіційних осіб, після того, як акторку знайшли без свідомості, рятувальники негайно розпочали проводити реанімаційні дії. Однак близько 14:32 16 серпня було констатовано смерть Гайден.

"Я зайшов після церкви у квартиру свого брата та його дівчини… Він прокинувся, а вона… Вона непритомна", — повідомив чоловік, який телефонував до служби порятунку.

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Протягом семихвилинної розмови диспетчер служби 911 пояснює чоловіку, як проводити серцево-легеневу реанімацію до прибуття медиків. Судячи з усього, той, хто телефонує, — брат колишнього хлопця Панеттьєрі — Браяна Гікерсона.

"Вона дихає?" — запитав диспетчер. "Ні", — відповів чоловік.

Після цього диспетчер сказав, що потрібно розпочати серцево-легеневу реанімацію.

"Я підкажу вам, як це робити, добре? Почнемо зі штучного дихання. Покладіть її рівно на спину і приберіть усе, що лежить під її головою", — заявили у 911.

На записі чути, як диспетчер рахує кількість натискань на грудну клітку, поки чоловік намагається надати необхідну допомогу акторці.

"Ми зробимо це 500 разів або доки не прибуде допомога, добре? Починайте рахувати: один, два, три, чотири; один, два, три, чотири; один, два, три, чотири; один, два, три, чотири", — каже диспетчер.

Зазначається, що дата та адреса події на записі збігаються з обставинами інциденту, а деталі розмови відповідають оприлюдненій інформації про смерть Панеттьєрі.

Причина смерті Панеттьєрі

Правоохоронці повідомили, що смерть Панеттьєрі настала внаслідок випадкового передозування наркотичними речовинами, зокрема фентанілом. Наразі слідство триває.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Колишній наречений Гайден Панеттьєрі, Володимир Кличко, заявив, що сплатить податковий борг покійної зірки в розмірі 30 000 доларів, щоб захистити спадщину їхньої доньки Каї.

Донька Гайден Панеттьєрі та Володимира Кличка – Кая – вкрай рідко з’являється на публіці. Днями вона показалась у суді разом із батьком.

Крім того, Володимиру Кличку офіційно дозволили забезпечити збереження спадщини його покійної колишньої нареченої Гайден Панеттьєрі, для їхньої доньки Каї.