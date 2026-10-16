Появилась запись последних минут жизни бывшей невесты Кличко (видео)

В сети обнародовали аудиозапись звонка в службу 911, на которой запечатлены последние минуты жизни голливудской актрисы Хайден Панеттьери. Её нашли мёртвой в Южной Каролине, где она остановилась в съёмной квартире вместе с бывшим парнем Брайаном Хикерсоном и его братом Заком.

Соответствующее сообщение поступило на телеканал ABC News. После того как бывшую невесту Владимира Кличко обнаружили без сознания, спасатели пытались вернуть её к жизни.

Последние минуты жизни Панеттьери

На записи слышен голос человека, звонящего в службу 911. Он говорит: "О боже… Вы делаете сердечно-легочную реанимацию или что-то в этом роде?".

По словам официальных лиц, после того как актрису обнаружили без сознания, спасатели немедленно приступили к реанимационным мероприятиям. Однако около 14:32 16 августа была констатирована смерть Гайден.

"Я зашел после церкви в квартиру своего брата и его девушки… Он проснулся, а она… Она без сознания", — сообщил мужчина, позвонивший в службу спасения.

Видео дня

В течение семиминутного разговора диспетчер службы 911 объясняет мужчине, как проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков. Судя по всему, звонивший — брат бывшего парня Панеттьери — Брайана Хикерсона.

"Она дышит?" — спросил диспетчер. "Нет", — ответил мужчина.

После этого диспетчер сказал, что нужно начать сердечно-легочную реанимацию.

"Я подскажу вам, как это делать, хорошо? Начнём с искусственного дыхания. Уложите её ровно на спину и уберите всё, что лежит под её головой", — сообщили в службе 911.

На записи слышно, как диспетчер считает количество нажатий на грудную клетку, пока мужчина пытается оказать актрисе необходимую помощь.

"Мы будем делать это 500 раз или до тех пор, пока не прибудет помощь, хорошо? Начинайте считать: раз, два, три, четыре; раз, два, три, четыре; раз, два, три, четыре; раз, два, три, четыре", — говорит диспетчер.

Отмечается, что дата и место события на записи совпадают с обстоятельствами инцидента, а детали разговора соответствуют обнародованной информации о смерти Панеттьери.

Причина смерти Панеттьери

Правоохранительные органы сообщили, что смерть Панеттьери наступила в результате случайной передозировки наркотических веществ, в частности фентанила. В настоящее время расследование продолжается.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бывший жених Хайден Панеттьери, Владимир Кличко, заявил, что погасит налоговый долг покойной звезды в размере 30 000 долларов, чтобы защитить наследство их дочери Каи.

Дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко — Кая — крайне редко появляется на публике. На днях она появилась в суде вместе с отцом.

Кроме того, Владимиру Кличко официально разрешили обеспечить сохранность наследства его покойной бывшей невесты Хайден Панеттьери для их дочери Каи.