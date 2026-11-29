Умер соучредитель культовой рок-группы The Beach Boys Майк Лав. Ему было 85 лет.

Знаменитый американский музыкант скончался в субботу, 28 ноября, в прибрежном городе Малибу, штат Калифорния. О его смерти сообщило издание Page Six.

"С глубоким уважением сообщаю, что Майк Лав скончался сегодня вечером в кругу близких. Как икона американской культуры, он запомнится своим исключительным талантом и тем вдохновением, которое он дарил поколениям музыкантов. Мы чтим его выдающийся вклад в американскую музыку и радость, которую он испытывал, выступая перед своими любимыми поклонниками", — заявила пресс-секретарь Майка Лава Кэти Альтман.

Издание Variety сообщает, что около 17:00 парамедики выехали на вызов в Малибу в связи с чрезвычайной медицинской ситуацией, которая, как полагают, связана с Лавом. В то же время все подробности и обстоятельства его смерти остаются неизвестными.

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По данным СМИ, в течение последних нескольких месяцев состояние здоровья музыканта ухудшилось, что вызвало немало спекуляций в соцсетях. Группа была вынуждена отменить гастроли, чтобы Лав мог поправиться. В итоге он вернулся лишь на два концерта, выступая оба вечера сидя.

Последнее выступление Майка Лава в составе группы The Beach Boys состоялось 10 октября в Нэшвилле.

Что известно о Майке Лаве

Майк Лав был не только соучредителем, но и многолетним неизменным фронтменом группы The Beach Boys. Он был единственным участником оригинального состава на протяжении всей карьеры группы, насчитывающей более шести десятилетий.

Майк Лав был бессменным фронтменом группы The Beach Boys Фото: Sony Pictures Television

Культовая группа была основана в 1961 году, когда Майк вместе со своими двоюродными братьями Брайаном, Деннисом и Карлом Уилсонами, а также другом Элом Джардином создали творческий коллектив. Лав стал вокалистом группы, а также соавтором большинства композиций The Beach Boys. Руководил коллективом отец Уилсонов — джазовый музыкант. Их первые песни были о любви, серфинге, море и пляжах.

Среди самых известных композиций группы — "Surfer Girl" (1963), "Be True To Your School" (1963), "Fun, Fun, Fun" (1964), "I Get Around" (1964) и другие.

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