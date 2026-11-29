"Икона американской культуры": скончался фронтмен известной рок-группы The Beach Boys Майк Лав
Умер соучредитель культовой рок-группы The Beach Boys Майк Лав. Ему было 85 лет.
Знаменитый американский музыкант скончался в субботу, 28 ноября, в прибрежном городе Малибу, штат Калифорния. О его смерти сообщило издание Page Six.
"С глубоким уважением сообщаю, что Майк Лав скончался сегодня вечером в кругу близких. Как икона американской культуры, он запомнится своим исключительным талантом и тем вдохновением, которое он дарил поколениям музыкантов. Мы чтим его выдающийся вклад в американскую музыку и радость, которую он испытывал, выступая перед своими любимыми поклонниками", — заявила пресс-секретарь Майка Лава Кэти Альтман.
Издание Variety сообщает, что около 17:00 парамедики выехали на вызов в Малибу в связи с чрезвычайной медицинской ситуацией, которая, как полагают, связана с Лавом. В то же время все подробности и обстоятельства его смерти остаются неизвестными.
По данным СМИ, в течение последних нескольких месяцев состояние здоровья музыканта ухудшилось, что вызвало немало спекуляций в соцсетях. Группа была вынуждена отменить гастроли, чтобы Лав мог поправиться. В итоге он вернулся лишь на два концерта, выступая оба вечера сидя.
Последнее выступление Майка Лава в составе группы The Beach Boys состоялось 10 октября в Нэшвилле.
Что известно о Майке Лаве
Майк Лав был не только соучредителем, но и многолетним неизменным фронтменом группы The Beach Boys. Он был единственным участником оригинального состава на протяжении всей карьеры группы, насчитывающей более шести десятилетий.
Культовая группа была основана в 1961 году, когда Майк вместе со своими двоюродными братьями Брайаном, Деннисом и Карлом Уилсонами, а также другом Элом Джардином создали творческий коллектив. Лав стал вокалистом группы, а также соавтором большинства композиций The Beach Boys. Руководил коллективом отец Уилсонов — джазовый музыкант. Их первые песни были о любви, серфинге, море и пляжах.
Среди самых известных композиций группы — "Surfer Girl" (1963), "Be True To Your School" (1963), "Fun, Fun, Fun" (1964), "I Get Around" (1964) и другие.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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- лауреат премии "Оскар", продюсер фильмов Стивена Спилберга Джеральд Молен скончался в возрасте 91 года.
Кроме того, недавно скончался музыкант Энди Тейлор, музыку которого обожала принцесса Диана.