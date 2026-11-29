Помер співзасновник культового рок-гурту The Beach Boys Майк Лав. Йому було 85 років.

Знаменитого американського музиканта не стало у суботу, 28 листопада, у прибережному місті Малібу, що в штаті Каліфорнія. Про його смерть повідомило видання Page Six.

"З великою повагою повідомляю, що Майк Лав помер сьогодні ввечері в оточенні рідних. Як ікона американської культури, він запам’ятається своїм винятковим талантом та натхненням для поколінь музикантів. Ми вшановуємо його видатний внесок в американську музику та радість, яку він відчував, виступаючи перед своїми улюбленими шанувальниками", — заявила прессекретарка Майка Лава Кеті Альтман.

Медіа Variety пише, що близько 17:00 парамедики виїхали на виклик у Малібу у зв’язку з медичною надзвичайною ситуацією, яка, як вважається, пов’язана з Лавом. Водночас всі подробиці та обставини його смерті залишаються невідомими.

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За даними медіа, упродовж останніх кількох місяців стан здоров'я музиканта погіршився і викликав чимало спекуляцій у соцмережах. Гурт був змушений скасувати гастролі, щоб Лав міг одужати. Зрештою він повернувся лише на два концерти, виступаючи обидва вечори сидячи.

Останній виступ Майка Лава у складі гурту The Beach Boys відбувся 10 жовтня у Нашвіллі.

Що відомо про Майка Лава

Майк Лав був не лише співзасновником, а й багаторічним незмінним фронтменом The Beach Boys. Він був єдиним учасником оригінального складу протягом усієї кар'єри гурту, що нараховує понад шість десятиліть.

Майк Лав був незмінним фронтменом The Beach Boys Фото: Sony Pictures Television

Культовий гурт було засновано у 1961 році, коли Майк разом зі своїми двоюрідними братами Браяном, Деннісом та Карлом Вілсонами, а також другом Елом Джардіном сформували творчий колектив. Лав став вокалістом гурту, а також співавтором більшості композицій The Beach Boys. Керував колективом батько Вілсонів — джазовий музикант. Перші їхні пісні були про любов, серфінг, море й пляжі.

Серед найвідоміших композицій гурту — Surfer Girl (1963), Be True To Your School (1963), Fun, Fun, Fun (1964), І Get Around (1964) та інші.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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