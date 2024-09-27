С колосками ржи: символизм образа Владимира Зеленского на встрече с Байденом (фото)

Наряд создали специально для главы государства. Президент продолжает появляться на публике в темных образах.

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Украинский президент Владимир Зеленский в лонгсливе с вышивкой встретился с Джо Байденом и его женой Джилл в США. Кадрами глава государства поделился в Instagram.

Встреча в рамках Генеральной Ассамблеи ООН состоялась в Нью-Йорке. Владимир Зеленский появился на публике в лонгсливе от украинского бренда Andreas Moskin. Наряд создали специально для главы государства в минималистичном милитари стиле с длинным рукавом и сдержанной черной вышивкой в виде колосков ржи.

"Для нашего бренда является большой честью то, что Президент выбрал наш образ для такого исторического события, ведь этот момент подчеркивает важность украинской культуры на мировой арене. Минималистичная вышивка придала изделию особое значение, ведь колос ржи издавна считается оберегом и символом сохранения рода", — отреагировали дизайнеры Андрей Моськин и Андреас Белоус.

Тем временем Елена Зеленская появилась на встрече в молочном блейзере и черных брюках.

Владимир и Елена Зеленские встретились с Джо Байденом и его женой

"Ценим ту помощь, которую предоставил американский народ для поддержки Украины в защите жизни от российского террора. Это то, что действительно помогает нам быть сильными и продолжать бороться за нашу свободу. Спасибо!" — отметил Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой.

Напомним, как прошел визит Владимира Зеленского в США.

Также Фокус писал об образе Елены Зеленской на встрече с королевой Швеции.