З колосками жита: символізм образу Володимира Зеленського на зустрічі з Байденом (фото)

Вбрання створили спеціально для глави держави. Президент продовжує зʼявлятися на публіці в темних образах.

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Український президент Володимир Зеленський у лонгсліві з вишивкою зустрівся з Джо Байденом та його дружиною Джилл у США. Кадрами глава держави поділився в Instagram.

Зустріч у рамках Генеральної Асамблеї ООН відбулася в Нью-Йорку. Володимир Зеленський зʼявився на публіці в лонгсліві від українського бренду Andreas Moskin. Вбрання створили спеціально для глави держави в мінімалістичному мілітарі стилі з довгим рукавом та стриманою чорною вишивкою у вигляді колосків жита.

"Для нашого бренду є великою честю те, що Президент обрав наш образ для такої історичної події, адже цей момент підкреслює важливість української культури на світовій арені. Мінімалістична вишивка додала виробу особливого значення, адже колос жита здавна вважається оберегом і символом збереження роду", — відреагували дизайнери Андрій Моськін і Андреас Білоус.

Тим часом Олена Зеленська зʼявилася на зустрічі в молочному блейзері та чорних штанах.

Володимир та Олена Зеленські зустрілися з Джо Байденом та його дружиною

"Цінуємо ту допомогу, яку надав американський народ для підтримки України в захисті життя від російського терору. Це те, що справді допомагає нам бути сильними та продовжувати боротися за нашу свободу. Дякуємо!" — зазначив Володимир Зеленський після зустрічі з американським колегою.

Нагадаємо, як пройшов візит Володимира Зеленського до США.

Також Фокус писав про образ Олени Зеленської на зустрічі з королевою Швеції.