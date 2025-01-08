Louis Vuitton выпустил сумочку в форме бинокля за $8600 (фото)

В сумочку могут поместиться телефон, карты для денег и несколько других мелочей.

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Французский роскошный бренд Louis Vuitton, который ранее удивил мир неудобной, но очень эффектной сумкой в форме самолета, теперь представил новый аксессуар, не менее странный. Он выпустил сумку в форме бинокля за $8600.

Сделанная из телячьей кожи с принтом Monogram, она небольшая, но достаточно вместительная. На "линзах" расположены тисненые инициалы LV. Максимум, который поместится в нее, – телефон, кредитные карты и несколько других мелких вещей.

Для отделки сумки использована фурнитура цвета состаренного золота, текстильная подкладка и застежка-молния. Она имеет съемный регулируемый ремень, и сумку можно носить на плече и через плечо.

На сайте бренда говорится, что эта модель производится во Франции, Испании, Италии или в США.

Летом мир облетела история о пассажирке самолета, которая на борт в аэропорту китайского города Чунцин зашла с сумочкой Loius Vuitton стоимостью 3000 евро, заняв место в эконом-классе. Стюардесса, ходящая по рядам, попросила женщину положить сумочку под переднее сиденье, как установлено правилами. Китаянка наотрез отказалась. Как отмечается, она положила рядом с собой свою роскошную коричневую сумку, поиграла на мобильном телефоне и проигнорировала все дальнейшие инструкции бортпроводников. Из-за ее упрямства пилот вернулся к воротам, а экипаж вызвал полицию. В итоге ее спровадили с рейса.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян выставила на продажу поношенную сумочку Hermes Birkin с грязными ручками. За нее она запросила $70 тысяч.