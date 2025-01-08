Louis Vuitton випустив сумочку у формі бінокля за $8600 (фото)

У сумочку можуть поміститися телефон, картки для грошей і кілька інших дрібниць.

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Французький розкішний бренд Louis Vuitton, який раніше здивував світ незручною, але дуже ефектною сумкою у формі літака, тепер представив новий аксесуар, не менш дивний. Він випустив сумку у формі бінокля за $8600.

Зроблена з телячої шкіри з принтом Monogram, вона невелика, але досить містка. На "лінзах" розташовані тиснені ініціали LV. Максимум, який поміститься в неї, — телефон, кредитні картки та кілька інших дрібних речей.

Для оздоблення сумки використано фурнітуру кольору зістареного золота, текстильну підкладку і застібку-блискавку. Вона має знімний регульований ремінь, і сумку можна носити на плечі та через плече.

На сайті бренду йдеться про те, що ця модель виробляється у Франції, Іспанії, Італії або в США.

Влітку світ облетіла історія про пасажирку літака, яка на борт в аеропорту китайського міста Чунцін зайшла з сумочкою Loius Vuitton вартістю 3000 євро, зайнявши місце в економ-класі. Стюардеса, що ходить по рядах, попросила жінку покласти сумочку під переднє сидіння, як встановлено правилами. Китаянка навідріз відмовилася. Як зазначається, вона поклала поруч із собою свою розкішну коричневу сумку, пограла на мобільному телефоні та проігнорувала всі подальші інструкції бортпровідників. Через її впертість пілот повернувся до воріт, а екіпаж викликав поліцію. У підсумку її спровадили з рейсу.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян виставила на продаж поношену сумочку Hermes Birkin з брудними ручками. За неї вона запросила $70 тисяч.