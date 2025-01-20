Тогда и сейчас: как изменился инаугурационный образ Мелании Трамп (фото)

Первая леди США сменила яркий и светлы наряд на более темный и традиционный. С чем связано такое стилистическое решение, предстоит разгадать модным экспертам.

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В Вашингтоне, округ Колумбия, состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Первая леди США Мелания Трамп, выхода которой ждали многие стилисты, до последнего гадающие, в чем она появится, снова удивила, выбрав наряды от американских брендов. Фокус решил сравнить два инаугурационных образа Мелании: за 2017 год и 2025-ый.

В 2017 году во время первой инаугурации Дональда Трампа его супруга появилась на публике в роскошном наряде. На ней было пудрово-голубое приталенное платье, красиво облегающее ее фигуру, и соответствующий жакет-болеро. Все – от американского дизайнера Ralph Lauren. Мелания дополнила свой образ соответствующими перчатками, туфлями на шпильке Manolo Blahnik и элегантной высокой прической. Бывшая фотомодель источала изысканность и сравнивалась с другой стильной первой леди, Жаклин Кеннеди Онассис.

Инаугурационный образ Мелании Трамп в 2017 Фото: Getty

Волосы первой леди были собраны в элегантную прическу, подчеркивая ее длинную шею и открывая лицо.

Во время мероприятий настроение Мелании менялось от откровенно удрученного до радостного, и на фото, сделанных в то время, она все же улыбалась куда чаще, чем спустя восемь лет.

На инаугурации, которая состоялась 20 января 2025-года жена Дональда Трампа выглядела не менее эффектно, но куда мрачнее, причем это касалось как выбора ее наряда, так и общего настроения. Она выбрала монохромный ансамбль, состоящий из длинного темно-синего приталенного пальто с разрезом сзади нью-йоркского бренда Adam Lippes и шляпы-канотье в тон с белой лентой бренда Eric Javits. Образ дополнили туфли в тон. На ней было минимум макияжа, а в ушах виднелись едва заметные сережки-гвоздики. Образ завершали белый шарф и черные кожаные перчатки. Обычно распущенные волосы бывшей модели в этот раз были собраны в аккуратный пучок.

Образ первой леди США на инаугурации в 2025 Фото: Getty

Будущая первая леди выглядела очень сосредоточенной и практически не улыбалась.

Отметим, что стилисты, которые говорили, что наряд Мелании будет патриотичным, оправдались, поскольку она выбрала вещи от американских брендов, а не от европейских роскошных домов, нежно ею любимых.

В скором времени стилисты разложат образ первой леди по полочкам, но в целом стоит отметить, что свой фирменный стиль – подчеркнуть фигуру, статус и любовь к роскоши, она с достоинством выдержала.

Ранее Фокус писал, что у Мелании Трамп появилась конкурентка на модном Олимпе, а также рассказывал, чем удивила 13-летняя внучка Трампа.