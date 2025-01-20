Тоді і зараз: як змінився інавгураційний образ Меланії Трамп (фото)

Перша леді США змінила яскраве і світле вбрання на більш темне і традиційне. З чим пов'язане таке стилістичне рішення, належить розгадати експертам моди.

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У Вашингтоні, округ Колумбія, відбулася інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Перша леді США Меланія Трамп, на вихід якої чекали багато стилістів, до останнього гадаючи, у чому вона з'явиться, знову здивувала, вибравши вбрання від американських брендів. Фокус вирішив порівняти два інавгураційні образи Меланії: за 2017 рік і 2025-ий.

У 2017 році під час першої інавгурації Дональда Трампа його дружина з'явилася на публіці в розкішному вбранні. На ній була пудрово-блакитна приталена сукня, що красиво облягала її фігуру, і відповідний жакет-болеро. Усе – від американського дизайнера Ralph Lauren. Меланія доповнила свій образ відповідними рукавичками, туфлями на шпильці Manolo Blahnik і елегантною високою зачіскою. Колишня фотомодель випромінювала вишуканість і порівнювалася з іншою стильною першою леді, Жаклін Кеннеді Онассіс.

Інавгураційний образ Меланії Трамп у 2017 році Фото: Getty

Волосся першої леді було зібране в елегантну зачіску, підкреслюючи її довгу шию і відкриваючи обличчя.

Під час заходів настрій Меланії змінювався від відверто пригніченого до радісного, і на фото, зроблених на той час, вона все ж посміхалася набагато частіше, ніж за вісім років.

На інавгурації, що відбулася 20 січня 2025 року дружина Дональда Трампа мала не менш ефектний, але значно похмуріший вигляд, причому це стосувалося як вибору її вбрання, так і загального настрою. Вона вибрала монохромний ансамбль, що складався з довгого темно-синього приталеного пальта з розрізом ззаду нью-йоркського бренду Adam Lippes і капелюха-канотьє в тон з білою стрічкою бренду Eric Javits. Образ доповнили туфлі в тон. На ній було мінімум макіяжу, а у вухах виднілися ледь помітні сережки-гвоздики. Образ завершували білий шарф і чорні шкіряні рукавички. Зазвичай розпущене волосся колишньої моделі цього разу було зібране в акуратний пучок.

Образ першої леді США на інавгурації у 2025 році Фото: Getty

Майбутня перша леді виглядала дуже зосередженою і практично не посміхалася.

Зазначимо, що стилісти, які говорили, що вбрання Меланії буде патріотичним, справдилися, оскільки вона вибрала речі від американських брендів, а не від європейських розкішних домів, які вона ніжно любить.

Незабаром стилісти розкладуть образ першої леді по поличках, але загалом варто зазначити, що свій фірмовий стиль — підкреслити фігуру, статус і любов до розкоші, вона з гідністю витримала.

Раніше Фокус писав, що у Меланії Трамп з'явилася конкурентка на модному Олімпі, а також розповідав, чим здивувала 13-річна внучка Трампа.