"Конец Gucci": в сети обсуждают назначение Демны Гвасалии на пост креативного директора бренда

Руководство холдинга Kering, которому принадлежит бренд, считает, что назначение Демны принесет огромную пользу модному дому. Однако пользователи соцсетей совершенно другого мнения.

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43-летний грузинский дизайнер Демна Гвасалия, креативный директор бренда Balenciaga, оставил свой пост, чтобы возглавить итальянский модный дом Gucci. Об этом сообщается на странице люксовой марки. На посту креативного директора он сменил Сабато де Сарно, который покинул модный дом в начале февраля.

"Gucci и @kering_official рады объявить о назначении Демны новым художественным руководителем Дома, который вступит в должность в начале июля 2025 года", – говорится в публикации.

Гвасалия горд новым назначением.

"Я действительно рад присоединиться к семье Gucci. Для меня большая честь внести свой вклад в Дом, который я глубоко уважаю и которым давно восхищаюсь. Я с нетерпением жду возможности написать вместе со Стефано и всей командой новую главу удивительной истории Gucci", – заявил он.

С 2015 года Демна стоял во главе Balenciaga, где переосмыслил современную роскошь, заслужив мировое признание и укрепив свой авторитет в отрасли. По мнению Франсуа-Анри Пино, главы холдинга Kering, которому принадлежит бренд, творческое видение Гвасалии "принесет пользу" Gucci.

Заместитель генерального директора корпорации Франческа Беллеттини отметила "глубокое понимание" Гвасалией современной культуры и выразила надежду, что он приведет Gucci к новой "эре успеха", а генеральный директор Gucci Стефано Кантино сказал, что всегда восхищался работами дизайнера и заявил, что он способен укрепить "культурную значимость" бренда.

Если руководство в восторге и полно надежд, в соцсетях многие пользователи выразили сожаление. Они припомнили дизайнеру скандал 2022 года с рекламой сумок Balenciaga с элементами БДСМ, где снимались дети, а также не исключают, что он превратит роскошный бренд во вторую Balenciaga со странными вещами за баснословные деньги.

"RIP Gucci", "Сочувствую вашей утрате, Gucci", "Gucci падает", "Какой это будет полный беспорядок", "Почему все эти мужчины ходят по домам моды, экспериментируют тут и там, а бренды это позволяют? Нет новых талантов? И я даже не начинаю говорить о разнообразии… Прощай, Gucci, но этот выбор не для меня", – пишут в соцсетях.

Кроме того, один из крупнейших онлайн-ресурсов о моде The Business of Fashion провел среди читателей опрос о том, подходит ли Демна Гвасалия на роль главы Gucci. Большинство респондентов высказались против.

Фото: Threads

Ранее Фокус писал, что Донателла Версаче покинула пост креативного директора Vercace.