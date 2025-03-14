"Кінець Gucci": у мережі обговорюють призначення Демни Гвасалії на посаду креативного директора бренду

Керівництво холдингу Kering, якому належить бренд, вважає, що призначення Демни принесе величезну користь модному дому. Однак користувачі соцмереж зовсім іншої думки.

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43-річний грузинський дизайнер Демна Гвасалія, креативний директор бренду Balenciaga, залишив свій пост, щоб очолити італійський модний дім Gucci. Про це повідомляють на сторінці люксової марки. На посаді креативного директора він змінив Сабато де Сарно, який покинув модний дім на початку лютого.

"Gucci і @kering_official раді оголосити про призначення Демни новим художнім керівником Будинку, який вступить на посаду на початку липня 2025 року", — йдеться в публікації.

Гвасалія гордий новим призначенням.

"Я дійсно радий приєднатися до сім'ї Gucci. Для мене велика честь зробити свій внесок у Дім, який я глибоко поважаю і яким давно захоплююся. Я з нетерпінням чекаю можливості написати разом зі Стефано і всією командою нову главу дивовижної історії Gucci", — заявив він.

З 2015 року Демна стояв на чолі Balenciaga, де переосмислив сучасну розкіш, заслуживши світове визнання і зміцнивши свій авторитет у галузі. На думку Франсуа-Анрі Піно, голови холдингу Kering, якому належить бренд, творче бачення Гвасалії "принесе користь" Gucci.

Заступник генерального директора корпорації Франческа Беллеттіні відзначила "глибоке розуміння" Гвасалією сучасної культури та висловила сподівання, що він приведе Gucci до нової "ери успіху", а генеральний директор Gucci Стефано Кантіно сказав, що завжди захоплювався роботами дизайнера та заявив, що він здатний зміцнити "культурну значущість" бренду.

Якщо керівництво в захваті і сповнене надій, у соцмережах багато користувачів висловили жаль. Вони пригадали дизайнеру скандал 2022 року з рекламою сумок Balenciaga з елементами БДСМ, де знімалися діти, а також не виключають, що він перетворить розкішний бренд на другу Balenciaga з дивними речами за шалені гроші.

"RIP Gucci", "Співчуваю вашій втраті, Gucci", "Gucci падає", "Який це буде повний безлад", "Чому всі ці чоловіки ходять по будинках моди, експериментують тут і там, а бренди це дозволяють? Немає нових талантів? І я навіть не починаю говорити про різноманітність... Прощавай, Gucci, але цей вибір не для мене", — пишуть у соцмережах.

Крім того, один із найбільших онлайн-ресурсів про моду The Business of Fashion провів серед читачів опитування щодо того, чи підходить Демна Гвасалія на роль глави Gucci. Більшість респондентів висловилися проти.

Фото: Threads

Раніше Фокус писав, що Донателла Версаче залишила посаду креативного директора Vercace.