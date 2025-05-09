Мелания Трамп выгуляла на публике роскошный черно-белый образ (фото)

55-летняя первая леди США Мелания Трамп, которую уже называют самой скрытной первой леди Америки за последние 80 лет, появилась в Белом доме, чтобы представить новую марку с изображением своей предшественницы Барбары Буш.

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Об этом сообщает People.

Жена Дональда Трампа приветствовала репортеров и гостей в Восточной комнате Белого дома, где Почтовая служба США представила марку в честь Барбары, бывшей первой и второй леди Соединенных Штатов, которой в июне исполнилось бы 100 лет.

В своей речи, восхваляющей влияние Барбары как жены и матери президентов США, Мелания сказала:

"Хотя она известна тем, что выступает за грамотность, она также поддерживала расширение прав и возможностей женщин, изменила общенациональный диалог по СПИДу и заняла позицию в поддержку прав геев. Я аплодирую миссис Буш за защиту жизненно важной потребности нашего общества в женщинах во всех сферах, будь то генеральный директор или домохозяйка".

Мелания Трамп выступила во время открытия марки Барбары Буш Фото: Getty

Для выхода в свет Мелания, любительница дорогих брендов, выбрала черно-белый образ. На ней был белый топ и черная кожаная юбка чуть ниже колена, а сверху она накинула белый блейзер от Dior с темными пуговицами. Завершали ансамбль традиционные черные туфли-лодочки на шпильке.

Волосы первая леди традиционно оставила распущенными, а из украшений на ней было только обручальное кольцо.

Кроме Мелании, на церемонии присутствовали друзья и близкие бывшей первой леди, включая младшего ребенка Барбары, дочь Доро Буш Кох, которая прослезилась, выступая с речью от имени семьи Бушей.

Также мероприятие посетил Дуг Тулино, исполняющий обязанности генерального почтмейстера, и Элис Йейтс, генеральный директор Фонда Джорджа и Барбары Буш.

Сын Барбары Джордж Буш-младший и невестка Лора Буш, которые долгое время держались вдали от семьи Трампа, не приехали. Также там не было Дональда Трампа, хотя незадолго до этого в этой же комнате он вместе с женой провел мероприятие в честь матерей военных.

Урожденная Барбара Пирс – потомок семьи, в которую входил 14-й президент США Франклин Пирс. Будущая первая леди вышла замуж за Джорджа Буша-старшего в 1945 году. У пары родились шестеро детей: Джордж Буш-младший, Робин, Джеб, Нил, Марвин и Дороти, также известная как "Доро".

Барбара была второй леди в течение восьми лет, пока ее муж был вице-президентом Рональда Рейгана, а затем в 1988 году они стали первой парой США.

Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп провела в Белом доме "шокирующе" мало времени.