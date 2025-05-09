Меланія Трамп вигуляла на публіці розкішний чорно-білий образ (фото)

55-річна перша леді США Меланія Трамп, яку вже називають найпотаємнішою першою леді Америки за останні 80 років, з'явилася в Білому домі, щоб презентувати нову марку із зображенням своєї попередниці Барбари Буш.

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Про це повідомляє People.

Дружина Дональда Трампа привітала репортерів і гостей у Східній кімнаті Білого дому, де Поштова служба США презентувала марку на честь Барбари, колишньої першої та другої леді Сполучених Штатів, якій у червні виповнилося б 100 років.

У своїй промові, що вихваляє вплив Барбари як дружини і матері президентів США, Меланія сказала:

"Хоча вона відома тим, що виступає за грамотність, вона також підтримувала розширення прав і можливостей жінок, змінила загальнонаціональний діалог щодо СНІДу і зайняла позицію на підтримку прав геїв. Я аплодую місіс Буш за захист життєво важливої потреби нашого суспільства в жінках у всіх сферах, чи то генеральний директор, чи то домогосподарка".

Меланія Трамп виступила під час відкриття марки Барбари Буш Фото: Getty

Для виходу у світ Меланія, прихильниця дорогих брендів, обрала чорно-білий образ. На ній був білий топ і чорна шкіряна спідниця трохи нижче коліна, а зверху вона накинула білий блейзер від Dior з темними ґудзиками. Завершували ансамбль традиційні чорні туфлі-човники на шпильці.

Волосся перша леді традиційно залишила розпущеним, а з прикрас на ній була тільки обручка.

Крім Меланії, на церемонії були присутні друзі та близькі колишньої першої леді, включно з молодшою дитиною Барбари, дочкою Доро Буш Кох, яка розплакалася, виступаючи з промовою від імені сім'ї Бушів.

Також захід відвідав Дуг Туліно, виконувач обов'язків генерального поштмейстера, і Еліс Єйтс, генеральний директор Фонду Джорджа і Барбари Буш.

Син Барбари Джордж Буш-молодший і невістка Лора Буш, які тривалий час трималися далеко від сім'ї Трампа, не приїхали. Також там не було Дональда Трампа, хоча незадовго до цього в цій же кімнаті він разом із дружиною провів захід на честь матерів військових.

Уроджена Барбара Пірс — нащадок сім'ї, до якої входив 14-й президент США Франклін Пірс. Майбутня перша леді вийшла заміж за Джорджа Буша-старшого 1945 року. У пари народилися шестеро дітей: Джордж Буш-молодший, Робін, Джеб, Ніл, Марвін і Дороті, також відома як "Доро".

Барбара була другою леді протягом восьми років, поки її чоловік був віцепрезидентом Рональда Рейгана, а з 1988 року вони стали першою парою США.

Раніше Фокус писав, що Меланія Трамп провела в Білому домі "шокуюче" мало часу.