Тигипко купил Универсал Банк

До последнего времени банк принадлежал Eurobank Group

Группа "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко и Eurobank Group закрыли сделку по покупке-продаже Универсал Банка.

Об этом сообщается на сайте группы "ТАС".

Завершение сделки состоялось после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов - Антимонопольного комитета и Национального банка Украины.

"Стороны уверены, что подписание соглашения будет способствовать консолидации и дальнейшему стабильному развитию банковского сектора Украины", - отмечается в сообщении.

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Сергей Тигипко занимал высокие должности в период президентства Виктора Януковича, в том числе должность вице-премьер-министра и министра социальной политики в правительстве Николая Азарова, а также главы Национального банка Украины в 2003-2004 годах.

Финансово-промышленная группа "ТАС" основана в 1998 году. Группа представлена в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, венчурных проектах.

Принадлежащий Тигипко ТАСкомбанк (ранее банк "Бизнес Стандарт", Киев) работает на рынке Украины с 1989 года, занимая по состоянию на 1 октября 2016 года 25-е место среди 100 работающих банков по объему активов.

Универсал Банк основан в 1994 году. С 2006 года — член Eurobank Group, представленной на рынках 8 европейских стран: Греции, Болгарии, Румынии, Сербии, Кипра, Люксембурга, Великобритании и Украины. Группа насчитывает около 17 тысяч сотрудников. На 30 сентября 2016 активы Группы составляли 68,2 млрд. евро.