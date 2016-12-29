Ушли в расход. Почему за новый налог для "спящих" ФЛП правительство заплатит своей репутацией

На днях президент Украины подписал закон, изменяющий правила налогообложения для физических лиц — предпринимателей: начиная с 1 января 2017 года единый социальный взнос в размере 704 грн в месяц будут платить ФЛП второй и третьей групп даже при отсутствии движения средств на счетах. Ранее так называемые спящие ФЛП освобождались от уплаты налогов и взноса.

Новые отчисления должны пополнить Пенсионный фонд — налогов, поступающих с зарплат, на выплату пенсий традиционно не хватает. В уходящем году дефицит Пенсионного фонда составил 145 млрд грн, в наступающем планируется в размере 156,2 млрд грн. "Можно резко повысить пенсионный возраст и тем уменьшить выплаты, но общество к этому, кажется, не готово. Можно поднять ставку самого налога, но это препятствует развитию экономики и загоняет бизнес в тень, тем более, налог у нас и так высокий. Можно закрывать дефицит за счёт госбюджета, но вы посмотрите в него и попробуйте отыскать там эти жирные статьи, с которых можно безболезненно срезать десятки миллиардов. Их нет", — написал на своей странице в Facebook Карл Волох, бизнесмен и один из тех, кто считает нововведение целесообразным. Впрочем, большинство экспертов и участников рынка сомневаются в том, что налогообложение "спящих" ФЛП заметно пополнит бюджет.

Дмитрий Боярчук исполнительный директор Центра социально-экономических исследований "CASE Украина"

– Я думаю, это решение неправильное. Понятно, с какой целью оно принято — увеличить доходы Пенсионного фонда. Но оно не имеет никакого смысла: если человек держал "спящее" ФЛП, чтобы получать время от времени доходы или на случай каких-то перемен в жизни, то сейчас он его просто закроет. Будут те, кто "попадут" на налоги и штрафы, но по большей части те, кто не платил, платить так и не будут. Более того, я бы ожидал появления новой тенденции — когда через одно зарегистрированное ФЛП будут работать несколько людей, чтобы не обременять себя регистрацией и лишним ЕСВ. Нельзя сказать, что нововведение как-то существенно усложнит жизнь малому и среднему бизнесу, но и пользы для бюджета от него сложно ожидать.

Глеб Вышлинский исполнительный директор Центра экономической стратегии, член совета Реанимационного пакета реформ

– В принятом решении взымать с ФЛП на общей системе налогообложения с нулевым доходом ЕСВ 704 грн в месяц нет никакого экономического смысла. По сути, облагается налогом просто право быть зарегистрированным предпринимателем, а не полученный доход. Соответственно, чтобы не платить, нужно просто закрыть ФЛП. Общая система налогообложения, в отличие от упрощённой, не создавала никаких преференций по уплате НДФЛ и ЕСВ. В большинстве случаев это изменение коснётся ФЛП, которые пошли работать по найму, ушли в декрет или вели предпринимательскую деятельность время от времени и подавали "нулевые" налоговые декларации. Для первых двух групп принятое решение — просто головная боль, особенно для мам с маленькими детьми, поскольку закон был подписан президентом 27 декабря, а обязательства по ЕСВ возникают уже с 1 января. Это просто удар по репутации правительства с временным финансовым эффектом в виде налога не за что от тех, кто не успеет своевременно закрыться. Для тех же, кто ведёт предпринимательскую деятельность время от времени, этот закон станет стимулом полностью уйти в тень. И если поначалу ещё удастся собирать деньги с тех, кто не успеет закрыться, то уже через несколько месяцев отчисления со "спящих" ФЛП прекратятся.