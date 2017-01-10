Волонтерский проект "еДесятина" поддержали только 3 из 56 богатых чиновников

Только трое из более чем полусотни богатых чиновников, депутатов, прокуроров, судей сделали пожертвования на армию в рамках волонтерского проекта "еДесятина".

Об этом сообщается на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

"Ровно два месяца назад мы написали первые десять писем самым богатым чиновникам и предложили им направить часть показанного в е-декларациях состояния на нужды армии. На сегодня письма направлены 56 "е-декларантам", среди которых самые богатые депутаты различных фракций и групп, министры, мэры городов, руководители обладминистраций, прокуроры и даже судьи. Лишь 11 из 56 получателей "писем счастья" прислали нам ответы. Оказали помощь трое из них", - говорится в сообщении.

Так, председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко передал волонтерам тепловизор. Депутат Верховной Рады Анна Гопко перечислила средства на счет фонда "Вернись живым". Старший следователь департамента специальных расследований ГПУ Юрий Кривобок помог в приобретении для проекта "Броня" 60 планшетов SamsungGalaxy Tab3 с дополнительными картами памяти.

Со всеми ответами можно ознакомиться на специальной странице в Google Docs.

Волонтеры отмечают, что среди чиновников есть нормальные люди, которым не все равно, что в стране идет война. Но среди простых украинцев таких неравнодушных людей больше.

Напомним, проект "еДесятина" инициировали волонтеры фондов "Вернись живым" и "Народный тыл" вместе с ветеранами АТО. 10 ноября они разослали письма-обращения народным депутатам, министрам и мэрам городов с предложением пожертвовать на нужды армии часть задекларированных ими доходов.