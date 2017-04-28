Норвегия выделяет Украине $25 млн финансовой и технической помощи

НАТО даст 180 тысяч евро на социальную и профессиональную адаптацию военных, которые уволены в запас

Норвегия продолжит выделение финансовой и технической помощи Украине, общий объем которой в этом году составит около $25 млн. Об этом сообщает Правительственный портал.

О таком решении шла речь во время встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с министром иностранных дел Норвегии Бьорге Бренде.

"Министр подтвердил продление выделения Норвегией финансовой и технической помощи Украине, общий объем которой в этом году составит около 25 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

По результатам встречи, Бренде также сообщил о только что принятом решение о выделении 180 тысяч евро до трастового фонда НАТО по вопросам социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, которые уволены или увольняются в запас.