Зелёные метаморфозы. Когда энергетика станет действительно "зеленой"

В последние годы произошёл прорыв в использовании возобновляемых источников энергии. К примеру, в Германии в прошлом году "зелёные" станции выработали 34% всей электроэнергии. В будущем доля альтернативной генерации возрастёт ещё больше

Развитие технологий производства электроэнергии при помощи возобновляемых источников (ВИЭ) за последние десятки лет можно сравнить с путём человечества от изобретения первого колеса до появления массового автомобиля. Если ещё во второй половине ХХ века использование в энергетике солнца, ветра, геотермальных вод и биомассы носило преимущественно экспериментальный характер, то спустя несколько десятков лет они станут основным источником энергии для человечества. Простой пример: в середине 90-х были распространены ветряки с установленной мощностью генератора 250–500 кВт, а сейчас массово применяются машины с 2,5–3 МВт установленной мощности. Несколько компаний сейчас запускают в серию турбины мощностью 6–8 МВт.

Такой рывок объясняется как развитием технологий, так и поддержкой ВИЭ на самом высоком уровне. На конференции Сторон рамочной конвенции ООН по климату в прошлом году 49 стран заявили о планах полного перехода на ВИЭ к 2050 году.

Жарковато у вас

Климатологи уже не первый год бьют тревогу из-за глобального потепления. Концентрация углекислого газа в атмосфере растёт из года в год. В начале 60-х уровень углекислоты в атмосфере составлял около 300 частиц СО 2 на миллион частиц воздуха, а сейчас он уже превышает 400 частиц. Вследствие глобального потепления за XX век уровень мирового океана повысился на 19 см и продолжает расти на 3 мм в год. Из-за стихийных бедствий, связанных с изменением климата, лишь в 2012 году 32 млн человек были вынуждены переселиться в другие места. Прогнозируют, что к 2050-му такая же судьба постигнет ещё 250 млн человек.

22% общего объёма генерации электроэнергии в Украине будет приходиться на возобновляемые источники к 2035 году

Выбросы парниковых газов обусловлены во многом работой тепловых электростанций. Поэтому декарбонизация экономики стала одной из приоритетных задач правительств и международных организаций. Так, в ноябре прошлого года международная организация World Energy Council (WEC) опубликовала прогноз развития мировой энергетики до 2060 года. Благодаря развитию энергоэффективности замедлится рост потребления энергии. Пик в пересчёте на душу населения будет достигнут к 2030 году, затем расходование энергии на человека начнёт снижаться. Однако из-за роста населения потребность в электрической энергии возрастёт вдвое к 2060 году. Понадобятся значительные инвестиции в модернизацию инфраструктуры, использование более чистых источников энергии и её транспортировку к конечному потребителю. Поэтому WEC прогнозирует высокие темпа роста ВИЭ.

Эксперты рассмотрели несколько возможных путей развития мировой энергетики, выделив два принципиально различных типа будущего – uplands (нагорье) и lowlands (низина). Будущее "нагорья" – устойчивый экономический рост и решение энергетических вопросов мировым сообществом. В будущем "низины" экономический рост слаб, а государства исповедуют изоляционизм, стремясь решить свои проблемы без учёта связей с соседями.

Джаз или хард-рок?

Согласно отчёту WEC, существуют три наиболее вероятных сценария энергетики будущего, условно названные "современный джаз", "незаконченная симфония" и "хард-рок".

Для "нагорья" это сценарии "современный джаз" и "незаконченная симфония", в которых глобальная экономика показывает высокий рост и развивается устойчиво. Отличаются они тем, что в "джазе" энергетика регулируется преимущественно рыночными механизмами. Джаз многообразен, и его могут играть как отдельные исполнители, так и группы. В "симфонии" превалируют государственные регуляторы, то есть имеет место скоординированная "дирижёром" игра. А рокеры часто поют про тяжёлую жизнь и времена. И поэтому "хард-рок" в данном контексте – это про слабый экономический рост, государственное регулирование и превалирование национальных интересов над глобальными.

"Хард-рок" это в чём-то наше "продолженное настоящее", когда ископаемые виды топлива по-прежнему играют главную роль, а цены на них неустойчивы. Из-за политической и экономической разобщённости проигрывают все, а угрожающие тренды набирают обороты. Население нищает, социальное неравенство растёт. Низкие темпы роста экономики обу­словлены стареющим населением и низкой эффективностью экономики. Растёт разрыв между "Севером" и "Югом", который будет приводить к спорадическим конфликтам.

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"Симфония" предлагает картину более устойчивого будущего, в котором энергетика становится практически "зелёной", технологический прогресс не разрушает окружающую среду и общее главенствует над частным. Экономика будет расти средними темпами, инвестиции в инфраструктуру будут высокими, появится широкий набор инструментов для стимулирования "зелёных" инноваций. Будет реализовано международное управление энергетическими рынками и выстроена система их безопасности. С другой стороны, новые формы sharingeconomy приведут к значительному сокращению спроса на энергию.

Будущее "джаза" тоже оптимистично. Мировая экономика станет высокопродуктивной, а экономический рост — стремительным и инновационным. Инновации, в свою очередь, будут базироваться на принципах устойчивого развития. Произойдут сильные изменения в социальной структуре, обусловленные развитием высоких технологий. Экономический рост азиатского региона не будет сопровождаться катаклизмами.

Что показательно, в будущем найдётся место и ядерной энергетике, несмотря на Чернобыль и Фукусиму. Главная причина – атомная энергетика не загрязняет окружающую среду парниковыми газами. Кроме того, одна из серьёзных проблем ВИЭ – непостоянный характер энергоносителя. Это создаёт технические проблемы с балансом сети. Атомные станции лишены этого недостатка. Наконец, технологии совершенствуются, в том числе и с точки зрения безопасности. Одним словом, через 30–40 лет мировая экономика будет базироваться на принципиально других основах. Шансы на "зелёную" жизнь у наших детей высоки!