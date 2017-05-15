Банки никогда не запрашивают конфиденциальную информацию и не звонят с неизвестных телефонных номеров

Национальный банк Украины призывает граждан не разглашать информацию о персональных данных и реквизиты платежных карт.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

В НБУ отмечают, что в последнее время кибермошенники звонят пользователям платежных карт, называясь представителями НБУ и требуя сообщить информацию о реквизитах платежных карт, остатках на счетах или паролях к интернет-банкингу.

"Работники Национального банка никогда не звонят с подобными просьбами. Ни служба безопасности НБУ, ни руководство регулятора не нуждаются и не имеют полномочий запрашивать у граждан данные их платежных карт и счетов", – отмечается в сообщении.

В НБУ поясняют, что любые вопросы по работе с платежными картами являются исключительной компетенцией работников банков – эмитентов этих карт.

Регулятор отмечает, что банки никогда не запрашивают конфиденциальную информацию и не звонят с неизвестных телефонных номеров.

"В случае получения звонков от неизвестных лиц, которые будут пытаться узнать персональные данные или информацию о личных картах и счетах, необходимо пресекать такие разговоры и обращаться в контакт-центр банка – эмитента карты или в правоохранительные органы", – подчеркнули в НБУ.