Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Инфографика НБУ призывает украинцев не разглашать информацию о платежных картах
<span class="label red">Инфографика</span> НБУ призывает украинцев не разглашать информацию о платежных картах
Нацбанк Украины / Фото: oldinfo.ru

Инфографика НБУ призывает украинцев не разглашать информацию о платежных картах

Банки никогда не запрашивают конфиденциальную информацию и не звонят с неизвестных телефонных номеров

15.05.17 68
0000

Национальный банк Украины призывает граждан не разглашать информацию о персональных данных и реквизиты платежных карт.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

В НБУ отмечают, что в последнее время кибермошенники звонят пользователям платежных карт, называясь представителями НБУ и требуя сообщить информацию о реквизитах платежных карт, остатках на счетах или паролях к интернет-банкингу.

"Работники Национального банка никогда не звонят с подобными просьбами. Ни служба безопасности НБУ, ни руководство регулятора не нуждаются и не имеют полномочий запрашивать у граждан данные их платежных карт и счетов", – отмечается в сообщении.

В НБУ поясняют, что любые вопросы по работе с платежными картами являются исключительной компетенцией работников банков – эмитентов этих карт.

Регулятор отмечает, что банки никогда не запрашивают конфиденциальную информацию и не звонят с неизвестных телефонных номеров.

"В случае получения звонков от неизвестных лиц, которые будут пытаться узнать персональные данные или информацию о личных картах и счетах, необходимо пресекать такие разговоры и обращаться в контакт-центр банка – эмитента карты или в правоохранительные органы", – подчеркнули в НБУ.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Коллина зарабатывал в украинском футболе 1,35 млн евро в годВ НБУ поступили две заявки на покупку российского ПроминвестбанкаНовый глава НБУ может появиться только к сентябрю, - Данилюк

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 7077
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 20811
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 3819
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 23304
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 19291
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1083
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 1949
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 1845
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 4412
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2242
  1. Порошенко считает поведение своего сына неуместным 25005 / 27848
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 12205 / 23304
  3. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 10386 / 19291
  4. Победителем Евровидения-2017 в Киеве стал представитель Португалии Сальвадор Собрал 5153 / 5225
  5. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 4704 / 20811
  6. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 2680 / 7077
  7. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от города Днепра 2541 / 2673
  8. 14 мая празднуют День матери 2123 / 2073
  9. Мама миа. Портрет украинской матери 1893 / 2095
  10. Шведская горечь. Андерс Аслунд о том, как лечить украинскую экономику 1852 / 2010
  1. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 160 / 23304
  2. Порошенко считает поведение своего сына неуместным 53 / 27848
  3. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 41 / 19291
  4. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 37 / 7077
  5. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 34 / 20811
  6. Мама миа. Портрет украинской матери 20 / 2095
  7. Победителем Евровидения-2017 в Киеве стал представитель Португалии Сальвадор Собрал 20 / 5225
  8. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от города Днепра 18 / 2673
  9. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 14 / 1585
  10. В Украине выросли тарифы на холодную воду 8 / 1906
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.