Нацбанк порекомендовал бизнесу перейти на расчеты в евро

В Украине сейчас активно внедряются евродирективы

Национальный банк Украины рекомендует бизнесу перейти на расчеты в евро. С таким предложением выступила заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова, передает FinClub.

Чиновник пояснила это тем, что сейчас в Украине активно внедряются евродирективы.

"Мы уже внесли много изменений в нормативно-правовую базу, много изменений еще готовим, в том числе касательно комплаенса. Как только мы имплементируем все запланированное, нам будет проще работать с банками еврозоны", - говорит Катерина Рожкова.

Банкиры готовы поддержать инициативу, но отмечают, что перевести все контракты в евро невозможно.

"Азия, Южная Корея, Япония, Китай не хотят переходить на расчеты в евро. Только доллары", - сообщила председатель наблюдательного совета банка Конкорд и процессингового центра ProCard Елена Соседка.

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Напомним, 23 мая Сенат Нидерландов проведет дебаты по ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной.

23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ должна ратифицировать верхняя палата (Сенат).

На сегодняшний день Нидерланды - единственная страна ЕС из 28 стран-членов, которая до сих пор не ратифицировала документ.

По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против соглашения с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.

17 мая 2017 года в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС.