НБУ рассказал, сколько фальшивых гривен изъяли из обращения в 2016 году

Национальный банк Украины в 2016 году изъял из обращения около 7 тысяч штук поддельных банкнот национальной валюты на общую сумму 1,7 миллиона гривен, что соответствует показателям 2015 года по количеству, однако на 40% больше по сумме. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Рост общей суммы обнаруженных подделок обусловлен увеличением количества поддельных купюр номиналом 500 гривен.

Помимо изъятых 2679 штук поддельных банкнот номиналом 500 грн, в течение года изъяты 1809 банкнот номиналом 50 грн, 1432 – номиналом 100 грн и 642 – номиналом 200 грн.

Также НБУ в течение года изъял из обращения 728 поддельных банкнот долларов США преимущественно номиналом 100 долларов, 314 штук евро – чаще 200 и 100 евро, 382 штук российских рублей – в основном номиналом 5 тысяч рублей, 72 штуки поддельных японских иен номиналом 10 тысяч.

Кроме того, в 2016 году НБУ изъял из обращения 821,2 миллиона штук изношенных банкнот гривны на сумму 41,6 миллиарда гривен, что по количеству на 11,5% меньше показателя 2015 года.

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Напомним, в сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривна. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривна.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядок замены поврежденных банкнот и правила их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.