Украинские банки подсчитали первые миллиарды прибыли после прошлогодних убытков

Речь идет лишь о платежеспособных банках

Платежеспособные банки в январе-апреле 2017 года получили 9,418 млрд грн чистой прибыли против 11,536 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Доходы работающих банков выросли на 9,8% - до 63,020 млрд грн, в то время как расходы сократились на 27,6% - до 53,603 млрд грн.

Согласно приведенным данным, рост доходов произошел за счет результата торговых операций и комиссионных, снижение расходов – за счет сокращения отчислений в резервы, процентных и прочих операционных расходов.

Напомним, прибыль работающих банков в первом квартале 2017 года составила 4,102 млрд грн против 8,011 млрд грн убытка годом ранее. Суммарная прибыль банковской системы за этот период составила 495,776 млн грн, поскольку пять неплатежеспособных банков получили 3,606 млрд грн убытков.

Банковская система Украины, с учетом работающих и неплатежеспособных банков, в 2016 году получила 195,658 млрд грн убытка, что является рекордным историческим показателем.