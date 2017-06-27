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Главная » Деньги » Общий госдолг Украины в мае вырос на $130 млн
Общий госдолг Украины в мае вырос на $130 млн
Фото: Hubs.com.ua

Общий госдолг Украины в мае вырос на $130 млн

Государственный и гарантированный государством долг на конец мая составил 1 968,03 млрд грн

27.06.17 189
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Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в мае вырос на 0,17%, или на 0,13 млрд долларов до 74,68 млрд долларов (по состоянию на 31 мая). Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Украинские новости.

Государственный и гарантированный государством долг на конец мая составил 1 968,03 млрд грн, или $74,68 млрд против 1 979,36 млрд грн, или $74,55 млрд месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 мая составил 1 665,02 млрд грн ($63,18 млрд) против 1 672,92 млрд гривен, или $63,01 млрд месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на $0,15 млрд до $37,09 млрд, тогда как прямой внутренний долг сократился до 687,52 млрд грн.

Гарантированный государством долг на 31 мая составил 303,01 млрд грн, или $11,50 млрд.

Напомним, в апреле общий госдолг увеличился почти на $2 млрд. Министерство финансов планирует уменьшить до 2020 года государственный долг до 55% ВВП, дефицит государственного бюджета - до 2% ВВП.

 

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