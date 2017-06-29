Хакерская атака парализовала украинский фондовый рынок

Украинский фондовый рынок фактически приостановил свою работу из-за массированной хакерской атаки. Об этом свидетельствуют соответствующие сообщения на сайтах фондовой биржи ПФТС и Украинской биржи.

При этом у биржи "Перспектива" до сих пор не работает даже сайт.

"Начало торгов на фондовой бирже ПФТС отложено до возобновления работы клирингово-расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг Украины. Информация о времени возобновления торгов будет сообщена после получения актуальной информации о заблокированных активах", - отмечается в сообщении ПФТС.

Схожее сообщение размещено и на сайте Украинской биржи.

"Старт торгов на фондовом рынке Украинской биржи отложен до момента восстановления расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг. Информация о времени старта торгов будет сообщена после получения актуальной информации о заблокированных активах", - указано в сообщении.

Напомним, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Вирус также атаковал компьютеры по всему миру. Сообщения о кибератаках поступали из России, Великобритании, Испании, Индии и других стран.