ГПУ и НАБУ взялись за Приватбанк: имущество арестовано, готовятся подозрения

Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с Приватбанком. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Экономическая правда.

"Прежде всего, сразу после обращения главы правления банка Александра Шлапака о совершенном преступлении были наложены аресты на ликвидное имущество Приватбанка и связанных с ним структур – более 700 объектов недвижимости ООО "Приватофис", – сказал Луценко.

По его словам, ГПУ в течение последних недель активно допрашивает членов кредитного комитета Приватбанка.

"Готовятся подозрения. Также ГПУ изучает документы и допрашивает ряд работников Нацбанка, которые должны были контролировать процессы в Приватбанке", – добавил Луценко.

Ранее в распоряжение СМИ попало обращение председателя правления национализированного Приватбанка Александра Шлапака на имя генпрокурора в котором отмечается, что экс-руководство Приватбанка перед национализацией проводило незаконные операции со связанными с банком лицами, повлекшее причинение государству убытков в особо крупных размерах.

В документе отмечается, что 15 и 16 декабря 2016 года бывшее руководство банка заключило с компанией Claresholm Marketing Ltd, которая признана связанной с Приватбанком, кредитные договора на сумму $389 млн, 60 млн евро и отразило задолженность в балансе банка.

Также 16 декабря экс-служащими Приватбанка заключен договор с ООО "Новафарм" на сумму 3,2 млрд гривен, и дополнительное соглашение с ОАО СК "Ингосстрах" с указанием сумм начисления индексированного вознаграждения на сумму более 136 млн гривен, которые также признаны связанными с банком лицами.

"По результатам рассмотрения обращения председателя правления Приватбанка ГПУ внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", – говорится в ответе Луценко.

Напомним, 21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

В июне Игорь Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина, НБУ и Приватбанка.