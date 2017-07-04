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Главная » Деньги » Международный арбитраж начал рассматривать иск Укрнафты против России из-за захвата АЗС в Крыму

Международный арбитраж начал рассматривать иск Укрнафты против России из-за захвата АЗС в Крыму

Международный арбитраж начал рассматривать иск Укрнафты против России из-за захвата АЗС в Крыму
Фото: depo.ua

Также стартовало рассмотрение иска другой украинской компании – "Стабил"

04.07.17 192
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Постоянный третейский суд в Гааге принял к рассмотрению иск крупнейшей нефтедобывающей компании в Украине – "Укрнафты" - против Российской Федерации по делу об утрате компанией своей сети АЗС на территории оккупированного полуострова Крым в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении суда, пишут СМИ.

Согласно сообщению, вместе с иском "Укрнафты" суд начал рассмотрение иска к России другой украинской компании – "Стабил".

Отмечается, что оба дела были начаты истцами 3 июня 2015 года. При этом компании основывались на том, что Россия нарушила условия Российско-Украинского двустороннего инвестиционного договора.

"Истцы заявляют, что Российская Федерация нарушила свои обязательства, вытекающие из Российско-Украинского двустороннего инвестиционного договора, путем принятия с начала апреля 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в автозаправочные станции, расположенные в Крыму, и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций", - говорится в сообщении суда.

Напомним, в середине января 2016 года "Укрнафта" обратилась в Международный арбитражный суд в Гааге с иском против России в связи с потерей своей сети автозаправочных станций (14 АЗС) вследствие аннексии Крыма в марте 2014 года. По информации компании, основанием для обращения в суд послужило двустороннее соглашение о защите инвестиций между Украиной и Российской Федерацией 1998 года, в соответствии с которым каждая из сторон приняла на себя обязательства не национализировать или экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой стороны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.

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