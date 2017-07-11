Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом

Фокус попросил работодателей ответить на несколько вопросов о трудоустройстве после того или иного вуза

Ответы касаются прежде всего "свежих" выпускников, претендующих на начальные должности в компаниях. Для людей постарше главный критерий отбора — не диплом, а опыт работы.

Кто-то вообще обращает внимание на название вуза в резюме?

Обращают практически все. Более рейтинговый вуз в строке "образование" заинтересует больше, чем малоизвестный.

"Вузы с высоким рейтингом имеют более высокие требования к абитуриентам, опытный преподавательский состав и напряжённый учебный процесс. То есть студенты этих вузов более мотивированы в получении знаний и поиске престижного места работы", — объясняет Оксана Нестерова, директор департамента управления персоналом "АВТ Бавария".

А генеральный директор компании "Украэропроект" Кирилл Новиков говорит, что выпускник рейтингового вуза априори вызывает уважение. "Это показатель упрямства и желания быть специалистом", — считает он.

Но обратить внимание — не значит придать большое значение. В НАК "Нафтогаз Украины" отмечают, что вуз, который окончил кандидат, важен лишь на этапе отбора резюме. "Диплом того или иного вуза мы рассматриваем как дополнение к общему профилю кандидата. Это сопутствующий фактор, который не является решающим при приёме на работу", — ответили Фокусу в службе управления персоналом компании "Интерпайп".

Ведь качество университета совершенно не обязательно переносится и на самого выпускника. Ольга Прахова, начальник управления координации работы с персоналом Укрсоцбанка, вспоминает, что ей приходилось встречать как талантливых студентов из малоизвестных учебных заведений, так и молодых людей из самых престижных вузов, знания которых не отвечали требованиям банка.

Важно отметить, что всё вышесказанное не касается специализированных вузов. О них — дальше.

Я окончил специализированный вуз. Учтёт ли это профильный работодатель?

Учтёт обязательно. "Мы приглашаем на работу юристов, закончивших профильные вузы", — говорит Инна Телегина, HR-менеджер юридической фирмы "Василь Кисиль и Партнёры".

Более того, компании охотятся за выпускниками со специализированным образованием, ведь их в стране не так много. "В Украине ограниченное количество учебных заведений готовят профильных инженеров для титановой и химической отраслей", — объяснили Фокусу в GroupDF.

У каждой отраслевой компании свои фавориты. В УкрАвто предпочитают выпускников специализированных вузов, например Нацио­нального транспортного университета, особенно когда речь идёт о профильных направлениях деятельности автосервисных предприятий: торговле автомобилями, запасными частями и сервисном обслуживании. Fozzy Group выберет человека с профильным образованием на должность, связанную с логистикой. А в Укрэнерго на некоторые должности в принципе не рассматривают кандидатов без высшего технического образования по конкретной специальности.

Правило работает в первую очередь для технических специальностей. После долгих лет засилья юристов и экономистов такие выпускники в дефиците.

"Мы ищем специалистов в сфере транспорта и инфраструктуры, а количество желающих иметь эту специальность снизилось. Она считается не особо престижной, хотя инфраструктурные проекты снова выходят на первый план", — рассказывает Кирилл Новиков из Украэропроекта. Но даже выбрав техническую специальность, студенты после выпуска не всегда хотят работать по ней, добавляют в компании "Запорожсталь".

Выход работодатели видят в государственной поддержке технического образования или же в государственно-частном сотрудничестве.

Я окончил не самый престижный вуз, но я целеустремлённый и активный человек. Это заметят?

Заметят и оценят, причём гораздо выше, чем диплом рейтингового вуза. "Каждого сотрудника мы отбираем по итогам конкурса, во время которого кандидаты проходят дополнительные тестирования и собеседования — проверку уровня образования, общей эрудиции, анализ личных качеств. Не всегда в таких конкурсах побеждают обладатели престижных корочек", — рассказала Фокусу Ольга Коновалова, начальник отдела по персоналу ДТЭК "Нефтегаз".

А в ОТП Банке оценивают не только опыт и знания, которые соискатель получил за время обучения, но и его способность приобретать их в сжатые сроки, уже работая в фин­учреждении, отмечает Наталья Лукаш, начальник управления по работе с персоналом банка.

Одним словом, работодатели смотрят, горят ли у соискателя глаза, или же ему просто надо куда-то ходить "с девяти до шести" и получать за это зарплату. Как эйчар-специалисты определяют всё это ещё до испытательного срока, по резюме? Очень просто: об этом — в следующем пункте.

Я не только ходил на пары в университете, но и слушал лекции на Coursera, читал профильную литературу, проходил стажировки. Это важно для работодателя?

Если вы несколько лет только ходили на пары в родном вузе, у департамента персонала для вас плохие новости. Другое дело, если вы использовали дополнительные возможности для самообразования.

"Вуз даёт ориентиры для развития, показывает, в каком направлении двигаться, чему учиться самостоятельно. Остальное зависит от студента, его мотивации, увлечённости, ума. Готов ли он заниматься самообразованием в режиме нон-стоп, проходить различные онлайн-курсы, слушать лекции", — объясняет HR-директор группы компании EVO Анна Кивлюк.

Наталия Горбенко из компании Luxoft тоже считает, что вуз даёт лишь базовые навыки и опыт взаимодействия со средой и другими людьми. "Знания приобретаются студентами самостоятельно, а в IT это ещё и опыт программирования, тестирования или бизнес-аналитики", — говорит она.

"Лучшие студенты к моменту выпуска из вуза имеют в своём багаже не только диплом, но и много дополнительных навыков, опыта работы в разных проектах", — отмечает Елизавета Максимец, старший специалист по рекрутменту и развитию бренда работодателя компании EY в Украине.

В KPMG, кроме базового образования, обращают внимание на то, использовал ли кандидат возможности для самообучения. "Читал ли профессиональную литературу, участвовал ли в образовательных проектах вне университета", — перечисляет Яна Пампуха, специалист отдела по работе с персоналом компании.

А HR-менеджер юридической фирмы "Астерс" Ирина Черникова объясняет, что среди критериев отбора для студентов старших курсов или выпускников без опыта работы есть, например, участие в студенческих олимпиадах, конкурсах и дебатах.

Мой брат 7 лет назад окончил вуз, где я сейчас учусь. Мой уровень знаний будет лучше или хуже, чем у него?

Хуже. Лишь единицы опрошенных эйчар-специалистов отметили рост качества образования в Украине. Подавляющее же большинство видят либо стагнацию, либо спад.

"Мы наблюдаем несоответствие качества образования в большинстве украинских вузов нашим потребностям как работодателя", — констатирует Наталья Лукаш из ОТП Банка.

В УкрАвто отмечают ещё одну неприятную тенденцию: сами студенты не всегда серьёзно относятся к процессу обучения. "Среди выпускников почему-то существует мнение, что работодатель должен платить за само наличие высшего образования и диплом, а не за знания, умения и навыки. Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день знания выпускников оставляют желать лучшего", — говорят в УкрАвто. При этом в компании подчёркивают, что находить мотивированных и трудолюбивых ребят им всё же удаётся — они есть в каждом выпуске.

Часто высокое качество образования — не результат работы системы, а дело рук отдельных энтузиастов. "Качество высшего образования в общем упало, но вселяет надежду позиция некоторых ректоров и деканов, которые прилагают усилия для того, чтобы подготовленность выпускников технических специальностей по максимуму соответствовала современным требованиям отрасли, — говорят в Укрэнерго. — Вузы откликаются на инициативы работодателей либо сами выходят на крупные компании и ведут совместные проекты".

В университете нас учили только теории, а вот с практикой не сложилось. Это плохо?

Очень плохо. И это, по единодушному мнению опрошенных эйчар-специалистов, главная проблема украинского высшего образования. Как декабристы были "слишком далеки от народа", так и украинские учебные программы имеют всё меньше и меньше общего с реальным бизнесом.

"К сожалению, с каждым годом уровень высшего образования в Украине всё меньше соответствует потребностям бизнеса, — констатирует Ольга Коновалова из ДТЭК "Нефтегаз". — Мир стремительно развивается, и лишь отдельные вузы, отдельные факультеты или даже кафедры успевают за этим процессом".

А в Group DF отмечают, что из учебного заведения выпускник выходит с широким кругозором, но, как правило, только с теоретическими знаниями по профильному предмету.

Причём теория эта слишком далека от практики, добавляют в "Интерпайпе". "Эта тенденция сохраняется уже много лет, и говорить о позитивных изменениях пока не приходится", — сказали Фокусу в компании.

Улучшить качество образования можно путём гармонизации программ, когда вузы составляют учебные планы совместно с потенциальным работодателем. К примеру, 11 образовательных стандартов, инициированных компанией ДТЭК, уже утверждены Министерством образования и науки в качестве государственных.

Работодатели могут помочь мне с практикой во время учёбы в вузе?

Могут. И помогают. Инвестиционная компания Concorde Capital сотрудничает с университетами, которые готовят специалистов в финансовой и экономической сферах: проводит обучающие лекции, даёт возможность студентам пройти интернатуру в компании.

ДТЭК "Нефтегаз" заключил договоры о сотрудничестве с вузами, которые готовят специалистов для нефтегазовой отрасли, — Ивано-Франковским национальным техническим университетом нефти и газа и Полтавским национальным техническим университетом им. Ю. Кондратюка.

Предприятия Group DF подписали договоры с вузами в регионах своего присутствия о подготовке необходимых специалистов согласно "паспорту профессии". "Это специальный документ, в котором чётко прописаны знания, навыки и компетенции, которыми должен обладать выпускник, — объясняют в компании. — Если учебное заведение не подготовило специалиста в соответствии с "паспортом профессии" и требованиями предприятия, оно не получает оплату за этого человека".

А у студентов четвёртого курса некоторых технических вузов есть возможность попасть в группы ДТЭК. Конкурс туда — в среднем 10 человек на место. Зато участникам групп преподают технические эксперты компании, а лучшим из них ДТЭК платит стипендию и даёт возможность трудоустроиться.

А если компания уже взяла меня на работу, она поможет мне подтянуть знания?

Поможет, было бы желание и способность обучаться. "Мы оцениваем знания ребят и их компетенции, а потом обучаем молодых специалистов внутри компании", — ответили Фокусу в Deloitte.

Крупные компании открывают собственные корпоративные университеты или обучающие курсы для сотрудников. Такие учебные заведения "для своих" есть, к примеру, у ДТЭК, "1+1 Медиа", "АИС" и ряда других компаний.

У меня есть диплом западного вуза. Это повышает мои шансы устроиться на работу?

Как ни странно, нет. "Диплом зарубежного вуза будет скорее дополнительным преимуществом для соискателя, но ни в коем случае не основным фактором нашего выбора", — ответила Фокусу Елена Кондрашова, HR-бизнес-партнёр департамента по работе с персоналом "АХА Страхование". Под её ответом могут подписаться большинство участников нашего рейтинга.

Правда, у выпускников зарубежных вузов есть важное преимущество, отмечает Яна Пампуха из KPMG: свободное владение иностранными языками. Особенно высокое значение придают этому международные компании. "Наши клиенты находятся более чем в 50 странах, поэтому высокий уровень владения английским языком критически важен для нас, — говорят в юридической компании AEQUO. — Обучение на английском языке позволяет кандидатам погрузиться в языковую среду, научиться говорить и думать на английском".

Английский язык в качестве важного фактора для трудоустройства назвали многие участники рейтинга Фокуса.

А если у меня есть дипломы и украинского, и зарубежного вузов?

Это хорошо. Ведь основная претензия украинских компаний к западному образованию заключается в том, что оно не учитывает специфики работы в нашей стране.

"Можно иметь прекрасное западное образование, но не ориентироваться в отечественном отраслевом рынке, — объясняет Кирилл Новиков из Украэропроекта. — Однако если западное образование идёт как дополнение к украинскому, это отличный кандидат, на которого стоит обратить внимание".