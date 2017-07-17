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Главная » Деньги » Рева рассказал, как будет происходить осовременивание пенсий

Рева рассказал, как будет происходить осовременивание пенсий

Рева рассказал, как будет происходить осовременивание пенсий
nocaptionneeded.com

Все это продлится до 2021 года

17.07.17 1485
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Осовременивание пенсий в Украине, которое должно начаться согласно проекту правительственной пенсионной реформы с 1 октября 2017 года, должно завершиться к 2021 году.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на слова министра Андрея Реву.

"Мы не можем в один шаг преодолеть 11 размеров средней заработной платы, на основе которых рассчитывались пенсии. Первый шаг будет касаться 5,6 млн пенсионеров - это те, кому пенсии назначались с 2008 по 2014 годы. В 2019 году пенсии будут осовременены тем, кто шел на заслуженный отдых в 2015 и 2016 годах по уровню 2018 года. И так далее", - цитируются в сообщении слова министра.

По словам Ревы, с 2021 года начнется нормальный процесс индексации (повышения пенсий в соответствии с увеличением показателя инфляции и роста уровня средней зарплаты), что позволит избежать возврата разрыва между размером выплат новым пенсионерам и тем, кто выйдет на пенсию на год раньше.

Он отметил, что на сегодня такие разрывы в размерах пенсий достигают три и более раз.

В проекте закона предусмотрено, что с 2021 года индексация будет проводиться автоматически на сумму не меньше, чем 50% от уровня инфляции и 50% от уровня средней заработной платы.

Напомним, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн.

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