Гриневич рассказала о стипендиях

Изменения в системе начисления стипендий студентам позволили повысить стипендиальные выплаты до уровня прожиточного минимума.

Об этом министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала в интервью газете "День".

"Сегодня самая низкая стипендия составляет 1100 грн. На педагогических, естественно-математических и инженерно-технических специальностях - 1400 грн, повышенная стипендия - 1600 грн. Впервые размер стипендии равен прожиточному минимуму. На технических и естественных специальностях повышенная стипендия составляет более 2000 грн", - рассказала Гриневич.

По ее словам, сейчас более 50% студентов получают стипендии: 45% - академические, 7% - социальные.

Министр отметила, что изменения относительно стипендиального обеспечения уже поданы в Кабинет министров. В частности, при определении рейтинга для начисления стипендий в небольших группах может использоваться общефакультетский рейтинг.

Напомним, списки поступивших в ВУЗы будут опубликованы в полдень 1 августа.