Украинцы недоедают мяса и фруктов, - эксперт

Среднестатистический украинец в год съедает на 15% больше продуктов, чем европеец, однако недоедает жизненно важных продуктов, таких как мясо и фрукты.

Об этом во время пресс-конференции на тему: "Отмена госрегулирования цен: какие продукты подорожали больше всего?" сказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает "Укринформ".

"Структура потребления европейца намного лучше, чем украинца. Украинец ест на 15% больше. В то же время, при норме в 80 кг/год на душу населения мяса, украинец потребляет 50 кг/год, а европеец ест 86 кг/год. Фруктов европеец ест 100 кг на душу населения в год, норма потребления - 80 кг, украинец ест 52 кг", - сказал Пендзин.

По словам эксперта, чем беднее нация, тем больше люди едят картошки и хлеба, и меньше - мяса и фруктов.