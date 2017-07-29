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Инфографика Усушка и утруска. Сколько Украина теряет на торговле из-за несовершенства законов
Украинский институт будущего сравнил объёмы международной торговли Украины, исходя из отечественных данных и цифр стран-партнёров, и выяснил уровень теневой торговли с ближайшими соседями
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