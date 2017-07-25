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Главная » Деньги » Высокое напряжение. Интерес прокуратуры к Укрэнерго грозит срывом международных проектов
Высокое напряжение. Интерес прокуратуры к Укрэнерго грозит срывом международных проектов
Фото: Украинское фото

Высокое напряжение. Интерес прокуратуры к Укрэнерго грозит срывом международных проектов

Около двух недель заблокирована операционная деятельность по проектам, финансируемым международными донорами

Ольга Прядко - 25.07.17 81
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Уже две недели Генпрокуратора активно проверяет тендерные закупки государственного оператора магистральных сетей Укрэнерго. Расследование прокуратуры привело к блокированию операционной деятельности украинских подразделений трёх энергетических корпораций, которые стали подрядчиками совместных проектов Укрэнерго c Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком. Как уверяет источник Фокуса, если правоохранители в ближайшие дни не найдут в работе госпредприятия и его контрагентов факты злоупотреблений, Украину может ждать международный скандал.

12 июля директор по коммуникациям Национальной акционерной компании "Укренерго" Михаил Бно-Айриян написал в Facebook о проведении обысков в компании. Вскоре после появления этого поста Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его ведомство расследует факты возможного хищения средств в особо крупных размерах в Укрэнерго. Луценко подчеркнул, что у него есть подозрения касательно схем личного обогащения одного из руководителей этой компании, который через подконтрольные его семье компании выводил с госпредприятия миллионные суммы.

В Генпрокуратуре пояснили, что провели около 50 обысков в региональных подразделениях и в домах руководства оператора магистральных сетей Украины Укрэнерго, в том числе у исполняющего обязанности руководителя компании Всеволода Ковальчука.

Интерес прокуратуры к Укрэнерго возник давно. Расследовать тендеры госкомпании Генпрокуратура начала ещё в апреле 2014 года. Силовики подозревали, что Ковальчук в 2010–2014 годах, занимая должность главы комитета конкурсных торгов Укрэнерго, способствовал победе на тендерах подконтрольным ему и членам его семьи компаниям. В общей сложности менеджеру инкриминировали нарушение процедур на 12 тендерах на общую сумму в 97 млн грн.

Если ситуация в ближайшие дни не разрешится, со стороны Еврокомиссии может последовать резкое заявление в отношении украинских властей

В деле фигурировали более 15 компаний, среди которых есть и международные структуры — украинские подразделения занимающихся строительством высоковольтных сетей хорватской компании Dalekovod, индийской Kalpataru Power Transmission и испанской Instalaciones inabensa.

Обыски в Укрэнерго уже проводились в 2015 году, тогда Генпрокуратура также приезжала к руководителям компании, были изъяты деньги, печати и документы компании. Это происходило вскоре после назначения Всеволода Ковальчука на должность. Сейчас всё повторяется.

Будни реформатора

Сам Ковальчук объясняет интерес силовиков к возглавляемому им предприятию своими действиями по очищению компании от коррупционного прошлого и реформированию энергетической системы страны. В этом году Ковальчук инициировал процесс отсоединения энергосистемы Украины от энергосистем СНГ и полноценного присоединения к энергосетям ЕС. Завершение этого процесса означает возможность свободной торговли электроэнергией с Европой, оптовые цены на которую в ЕС гораздо ниже, чем в Украине.

"Как только мы сделали то, чего ждёт вся страна, — начали путь объединения энергосистемы Украины с Европой, что избавит нас от электроэнергетической зависимости от России, только я отчитался, что мы сбили с тендерных цен уже больше 6,7 млрд грн (и это цены, утверждённые в 2013–2015 годах),  началась новая волна дискредитации меня лично и работы самого прозрачного из государственных предприятий", — прокомментировал Ковальчук ситуацию в своём Facebook.

В интервью одному из украинских изданий руководитель Укрэнерго рассказал, что нажил себе немало врагов, в своё время уволив ряд сотрудников компании, которые были "вхожи в различные властные кабинеты". Также Ковальчук отметил, что компании, тендеры с которыми сейчас проверяет прокуратура, — работающие структуры, и ни о каких признаках их фиктивности и речи быть не может.

Кроме того, как отмечает Ковальчук, Генпрокуратура в рамках досудебного расследования проверяет ряд компаний, которые никогда не оказывали услуг Укрэнерго по тендерам.

Где правда

Участники рынка соглашаются с тем, что тендерные процедуры в 2010–2014 годах в энергетических госкомпаниях были далеки от идеала. То есть интерес прокуратуры к Укрэнерго может оказаться небезосновательным.

Однако странным выглядит то, что Генпрокуратура проводит активные следственные действия в середине июля, хотя уголовное производство начали ещё весной. "Уголовное дело было возбуждено по факту или по заявлению в апреле. Как было видно из постановления суда, который разрешил проведение обыска, Генпрокуратура усматривала сговор группы лиц, не только Укрэнерго, но и Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, хотя обвинения людям ещё не предъявлены", — комментирует ситуацию член стратегического совета Киевского института энергетических исследований Светлана Голикова.

Тендерные процедуры в 2010–2014 годах в энергетических госкомпаниях были далеки от идеала

Исполнительного директора Института устойчивого развития Станислава Игнатьева настораживает ещё один факт — промежуток всего в две недели между обысками и подписанием договора о будущем объединении энергосистем Украины и Молдовы с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E. "Подписание договора фактически означает отсоединение объединённых энергосетей от России. Не исключено, что, гипотетически, ситуация вокруг государственного предприятия является результатом давления российских политических лоббистов на системного оператора энергосетей", — считает эксперт.

По словам Станислава Игнатьева, поводом для волнений "доброжелателей" Укрэнерго может стать и то, что после принятия закона "Про рынок электрической энергии" с 2019 года госпредприятие станет ключевым элементом нового рынка электрической энергии и распорядителем значительных финансовых средств. "Предприятие получит бюджет около 20% от общего объёма энергетического рынка и широкие полномочия по компенсации разницы между гарантированным "зелёным тарифом" (для альтернативной энергетики. — Фокус) и рыночными ценами на электроэнергию, тарифной поддержке ТЭС, закупке услуг по балансированию энергосистемы", — отмечает эксперт.

Вместе с тем уже и сегодня суммы, которыми оперирует Укрэнерго, внушительны. В частности, компания имеет совместные проекты со Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком. "Насколько мне известно, проходят обыски у лиц, которые работали подрядчиками в том числе и по тендерам, проведённым Всемирным банком, по другим международным тендерам, сейчас пытаются найти нарушение в сметах или целевом использовании денег", — рассказывает Светлана Голикова.

Что люди скажут?

Как стало известно Фокусу из собственных источников, речь идёт именно об упоминавшихся выше Dalekovod, Kalpataru Power Transmission и Instalaciones inabensa.

С Dalekovod Укрэнерго сотрудничает давно, хорваты выигрывали тендеры ещё в 2011 году. В 2015 году Dalekovod выиграла тендер на расширение и модернизацию подстанции "Киевская".

Укрэнерго и Kalpataru Power Transmission подписали контракт на строительство ЛЭП на 750 кВ Ровенская АЭС — "ПЭС Киевская" стоимостью 129,6 млн евро. Этот проект проводят в рамках общего проекта Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка "Строительство воздушной линии 750 кВ Ровенская АЭС — Киевская". Параллельно с этим идёт работа по контракту на сумму 59,2 млн евро по строительству ЛЭП на 750 кВ Хмельницкая АЭС — Чернобыльская АЭС.

Подобные Укрэнерго компании — всегда лакомый кусок для влиятельных групп, желающих сесть на их теневые потоки

Что касается Instalaciones inabensa, то в 2013 году она заключила договор с Укрэнерго о строительстве воздушной ЛЭП на 750 кВ Запорожская АЭС — Каховская. Сумма контракта — 55,5 млн евро.

На момент подготовки материала, по сведениям источника издания, операционная деятельность украинских подразделений этих компаний заблокирована, что может привести к задержке выполнения совместных проектов Укрэнерго и зарубежных доноров.

Сами доноры пока предпочитают публично не обсуждать ситуацию. "Могу сказать, что работа с Укрэнерго ведётся в нормальном режиме", — пояснил Фокусу старший советник по внешним связям Европейского банка реконструкции и развития Антон Усов. Однако, как уверяет источник Фокуса, если ситуация в ближайшие дни не разрешится, со стороны Еврокомиссии может последовать резкое заявление в отношении украинских властей.

Насколько большой урон действия прокуратуры принесут госкомпании, сказать сложно. Скорее всего, пока речь будет идти в первую очередь о репутационных потерях. "Если бы компания была корпоратизирована и акционирована, а её акции котировались на какой-то бирже, то внешняя реакция была бы незамедлительной", — говорит Светлана Голикова.

Оценку подобным ситуациям всегда давать сложно. С одной стороны, подобные Укрэнерго компании — всегда лакомый кусок для влиятельных групп, желающих сесть на их теневые потоки. Вместе с тем действия прокуратуры одобрены судом, а значит, повод для разбирательства есть. По крайней мере, пока не доказано обратное.

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