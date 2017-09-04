В НБУ раскрыли секрет стабилизации валютного рынка

Одним из факторов стабильной ситуации на валютном рынке в 2017 году является улучшение внешней конъюнктуры, как в плане цены, так и с точки зрения спроса.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Мы традиционно прогнозы не раскрываем (относительно курса гривны - ред). Режим обменного курса - плавающий. Прогнозы - это не цели. Мне даже смешно читать, когда пишут, что курс обязательно будет таким, какой заложен в госбюджете. Если взять и проанализировать за десять лет курс, который был заложен в бюджет и какой получился по факту, он почти никогда не совпадал", - сказал Сологуб.

Он отметил, что плавающий курс в определенной степени дает возможность рынку иметь большую ликвидность и больший арбитраж.

"Раньше, как вы помните, если было девальвационное давление, все начинали бежать в одну сторону. Теперь одни бегут в одну сторону, если им нужно купить валюту, а кто-то в другую - кому нужно ее продать. Так находится равновесие. Но этот процесс требует времени", - говорит Сологуб.

По его словам, в этом году одним из факторов стабильной ситуации на валютном рынке является улучшение внешней конъюнктуры, как в плане цены, так и с точки зрения спроса.

"По пшенице и кукурузе у нас вырос объем экспорта, а цены остались приблизительно неизменными. С металлургией - противоположная ситуация: объемы упали из-за блокады на Донбассе, но сильно выросли цены", - отметил замглавы НБУ.

Напомним, в августе НБУ полностью отменил ограничения на выдачу валюты с банковских счетов.