Данилюк сказал, какая минимальная зарплата заложена в проекте госбюджета-2018

В проекте государственного бюджета на 2018 год предусмотрено повышение минимальной заработной платы до 3 тысяч 723 гривен. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, передает РБК-Украина.

"На сейчас в проект бюджета заложена минимальная зарплата размером 3 723 гривны – это реалистичные цифры, которые мы, как правительство видим и можем гарантировать, что это может быть реализовано без риска для финансовой системы. Мы будем в дальнейшем стараться также этот показатель увеличивать", – заявил Данилюк.

Он отметил, что повышение планируется с 1 января 2018 года. По его словам, реальная средняя заработная плата в 2018 году ожидается на уровне 8,6 тыс. грн.

Министр также отметил, что в этом году правительство постарается избежать принятия госбюджета "под елочку".

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Напомним, ранее сообщалось о заявлении министра социально политики Андрея Ревы, что после принятия пенсионной реформы правительство предложит повысить минимальную заработную плату до 3 764 гривен.