Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Данилюк сказал, какая минимальная зарплата заложена в проекте госбюджета-2018

Данилюк сказал, какая минимальная зарплата заложена в проекте госбюджета-2018

Данилюк сказал, какая минимальная зарплата заложена в проекте госбюджета-2018
Александр Данилюк / Фото: tass.ru

Повышение зарплаты планируется с 1 января 2018 года

08.09.17 2407
400

В проекте государственного бюджета на 2018 год предусмотрено повышение минимальной заработной платы до 3 тысяч 723 гривен. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, передает РБК-Украина.

"На сейчас в проект бюджета заложена минимальная зарплата размером 3 723 гривны – это реалистичные цифры, которые мы, как правительство видим и можем гарантировать, что это может быть реализовано без риска для финансовой системы. Мы будем в дальнейшем стараться также этот показатель увеличивать", – заявил Данилюк.

Он отметил, что повышение планируется с 1 января 2018 года. По его словам, реальная средняя заработная плата в 2018 году ожидается на уровне 8,6 тыс. грн.

Министр также отметил, что в этом году правительство постарается избежать принятия госбюджета "под елочку".

Напомним, ранее сообщалось о заявлении министра социально политики Андрея Ревы, что после принятия пенсионной реформы правительство предложит повысить минимальную заработную плату до 3 764 гривен.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Налоговой милиции больше не будет, - ДанилюкМинфин передал в Кабмин проект госбюджета-2018В парламенте предложили поднять минимальную зарплату

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 25869
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 11785
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4804
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 5018
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2314
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1467
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 3436
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 4629 / 9260
  2. На Марсе нашли элемент, необходимый для появления жизни 3028 / 3390
  3. Зороастрийскую "башню молчания" нашли в Иране 2857 / 3209
  4. Под аркой Керченского моста прошло первое судно 2698 / 3009
  5. Школьнику-антикоррупционеру на Киевщине депутаты угрожают расправой 2652 / 2926
  6. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2534 / 57587
  7. Послание от Петра. Порошенко самый талантливый оратор из украинских президентов 2357 / 2757
  1. Школьнику-антикоррупционеру на Киевщине депутаты угрожают расправой 22 / 2926
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 18 / 57587
  3. Послание от Петра. Порошенко самый талантливый оратор из украинских президентов 18 / 2757
  4. В России уже не говорят о миротворцах ООН 14 / 3655
  5. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 13 / 11785
  6. Киев на ощупь. Город, который не отберут 9 / 1467
  7. Дело в деньгах. Какими банкнотами рассчитывались украинцы с начала прошлого века 8 / 1145
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.