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Главная » Деньги » Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Телекоммуникации

Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Телекоммуникации

Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Телекоммуникации

Проголосуйте за свою компанию, если вас устраивают условия работы в ней, или какую-либо другую фирму, о которой вы слышали хорошие отзывы или просто мечтаете там работать

12.09.17 26
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Для проведения опроса мы составили предварительный список компаний из различных отраслей украинской экономики. Это компании, входящие в сотню крупнейших по годовому обороту, объему уплаченных налогов, а также лидеры своих секторов, побеждавшие в различных рейтингах СМИ.

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Тест работодателей. Телекоммуникации

 

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