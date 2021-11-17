ДТЭК, Байер, Киевстар и другие. Фокус назвал 39 лучших работодателей Украины

На основе опроса HR-экспертов определены наиболее привлекательные для трудоустройства компании в 13 отраслях экономики

В ноябре 2021 года журнал Фокус опубликовал очередной рейтинг лучших работодателей. В каждой из 13 отраслей, которые, по мнению издания, составляют основу экономики Украины, из 5-8 крупнейших игроков на основании опроса авторитетных HR-экспертов выбрали ТОП-3 лидеров. Подробнее со списком опрошенных экспертов и методикой рейтинга можно ознакомиться в публикации Фокуса в журнале №45 (735) от 12.11.2021 или на сайте издания Талантам платят больше. Рейтинг лучших работодателей Украины 2021.

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Компании оценивали по десятибалльной шкале. Лучших выделили на основании среднего арифметического. В частности, рейтинг показал, что высоким авторитетом на рынке труда пользуются ведущие IT-компании, которые привлекают высоким уровнем вознаграждения и наполнением соцпакета. Например, в компании GlobalLogic сотрудникам предоставляют медстраховка с оплатой массажа и стоматологии, а также Wellbeing Deposit на занятия спортом или покупку инвентаря, спа-процедуры или тренинги по ментальному здоровью.

Лидирующую позицию в категории "Фармацевтика" заняла компания "Байер" в Украине — часть глобального концерна Bayer AG. Тренинги в университете Bayer Academy помогают сотрудникам предприятия развивать свои компетенции, а доступ к вакансиям компании по всему миру открывает возможность для построения карьеры за рубежом.

Рейтинг Фокуса подтвердил авторитет на рынке труда ведущего мобильного оператора — компании "Киевстар", где работает около 3,5 тыс. человек. В частности, в этой компании действует программа "Киевстар Returnship", которая помогает "взрослым" специалистам после перерыва в карьере пройти стажировку в компании с перспективой дальнейшего трудоустройства.

В секторе "Энергетика" можно отметить компанию "ДТЭК Энерго". Работники предприятия имеют доступ к обучающим программам в корпоративном университете Academy DTEK, который служит образовательной платформой для всех компаний энергетического холдинга ДТЭК.

Полную версию рейтинга лучших работодателей Фокуса и о HR-практиках лидеров читайте в журнале №45 (735) от 12.11.2021 и на сайте Фокуса Талантам платят больше. Рейтинг лучших работодателей Украины 2021.